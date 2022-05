Zampini ed Hasbrouck trascinano la Top Secret

San Severo lotta fino alla fine con l’ennesima tripla di Clarke ma il finale è tutto ferrarese: Zampini si butta dentro alzando la parabola per due punti vitali, Ogide sbaglia la tripla dall’angolo ma il suo dirimpettaio Pacher no finalizzando alla perfezione il gioco disegnato da coach Leka. L’incontro finisce 98-92 con i biancoazzurri in visibilio e sempre più carichi in vista delle prossime tre partite e dell’imminente fase ‘ad orologio’.

Come contro Scafati, sono gli ospiti ad approcciare meglio il match con un 2-8 di parziale che costringe coach Leka a chiamare subito timeout. A sistemare le cose sono Baldassarre e Vencato che, con leadership ed esperienza riportano sul +1 la Top Secret (13-12 al 7′). C’è molto equilibrio in campo e San Severo vende carissima la pelle. Maganza da tre e Di Donato con un gioco da tre punti rimettono due possessi di vantaggio tra le squadre ma l’ultima parola del quarto spetta ad Hasbrouck per il 19-22 finale.

