Da lunedì l’Emilia-Romagna torna in zona arancione

Dopo settimane in zona rossa, da lunedì l’Emilia-Romagna tornerà in zona arancione: il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà le nuove ordinanze, basate su dati e indicazioni della Cambina di Regia, che entreranno in vigore dal 12 aprile.

Oltre alla nostra regione, passano in arancione anche Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana.

L’indice Rt in discesa (a 0,80), il drastico calo dei contagi verificatosi negli ultimi giorni e l’accelerazione della campagna vaccinale hanno portato alla decisione di far attenuare le misure per rallentare l’epidemia, nonostante alcuni fattori non proprio ottimali registrati la settimana scorsa, come l’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti (a 250) e l’alto numero dei ricoverati in terapia intensiva.

Nella zona arancione ci sarà la possibilità per i negozi di restare aperti, insieme a parrucchieri ed estetisti, mentre rimane la chiusura per i bar e i ristoranti. Tornano in classe anche gli alunni di seconda e terza media, e delle superiori in presenza al 50%.