Avvertite anche a Ferrara le scosse sismiche della Croazia e di Verona

Al mattino a Copparo alcune persone sono anche uscite in strada dopo aver sentito la terra tremare per il sisma croato e sui social è partito il tamtam delle segnalazioni. La forte scossa sismica verificatasi verso le 12.20 è stata avvertita in buona parte dell’Italia, anche a Roma e Napoli, ma soprattutto in Friuli Venezia Giulia, più vicino all’epicentro, e lungo la costa adriatica. Anche nella giornata di lunedì in Croazia sono state registrate scosse di terremoto fino a magnitudo 5.2. In Italia non si registrano né danni né feriti.

