Nell’auto sospetta un conducente stanco, ma viola il coprifuoco

Lido delle Nazioni. Voleva raggiungere la famiglia in Puglia per trascorrere le festività natalizie e durante il tragitto si è fermato al Lido delle Nazioni per riposare in auto, peccato però che abbia violato le norme anti Covid che vietano gli spostamenti e quel viaggio gli sia costato caro.



E’ successo verso le 2.30 della notte, quando un cittadino allarmato ha chiamato il 112 segnalando la presenza di una persona sospetta a bordo di un’auto, parcheggiata nei pressi del bar “Ti porto al mare”, in viale dei Continenti. La centrale operativa ha inviato subito sul posto la pattuglia dei Carabinieri di Lido degli Estensi, che ha individuato il mezzo in sosta con effettivamente una persona a bordo.

A seguito del controllo i militari hanno appurato che non si trattava di un criminale sospetto ma solamente di un utente della strada, diretto al suo paese di origine, in Puglia, per trascorrere in famiglia le festività natalizie. L’uomo, un 45enne foggiano, resosi conto di essere troppo stanco per continuare il viaggio, si era fermato nei pressi del bar per riposare qualche ora, prima di rimettersi in marcia verso la destinazione.

Malauguratamente per lui però il controllo e l’accertamento della violazione delle normative di contenimento covid, da cui è conseguita la sanzione amministrativa di 400 euro.