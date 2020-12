Baricco al Comunale, il video dietro le quinte

In occasione dei 250 anni dalla nascita di Ludwig van Beethoven, in esclusiva per le scuole, sul canale Vimeo del Teatro Comunale di Ferrara per l’intera giornata di mercoledì 16 dicembre, sarà disponibile il concerto spettacolo di e con Alessandro Baricco dedicato al grande compositore. Un omaggio che il Teatro Comunale di Ferrara e il Ministero dell’Istruzione donano alle scuole d’Italia in un anno particolarmente complesso per il mondo dell’educazione e della formazione. È ora uscito il video-racconto “Dietro le quinte”, registrato durante le riprese al teatro di Ferrara.

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.