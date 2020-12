Mafia nigeriana, arrestato anche “Axman”

Abamu aveva stretti contatti con l’altro indagato, Albert Emmanuel soprannominato “Ratty”, coordinatore di Padova, anche lui arrestato nel corso dell’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare. Questi, in una telefonata intercettata, aveva anche minacciato di rispedire Abamu in Nigeria. La sua colpa era quella di avere stretti contatti con alcuni altri associati dissidenti, che erano in “guerra” con Albert Emmanuel per destituirlo dal suo ruolo di “boss” nella città patavina. Uno dei dissidenti aveva anche minacciato di tagliare con il machete il coordinatore di Padova.

Il 25enne era sfuggito agli arresti di fine ottobre dell’Operazione Signal in quanto irreperibile. Per lui il pm della Dda titolare delle indagini, Roberto Ceroniquale, aveva disposto una perquisizione personale e domiciliare, che non sono state eseguite proprio perché l’indagato era senza fissa dimora.

