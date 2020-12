Covid-19, si è spento il giornalista Vincenzo Trapella

Codigoro. E’ scomparso all’età di 87 anni un altro decano del giornalismo ferrarese, Vincenzo Trapella, codigorese doc, spentosi in mattinata all’ospedale di Cona per le conseguenze del Covid.

Trapella, il “Trap” per i colleghi e gli amici, era risultato positivo al coronavirus Sars-CoV-2 ed era stato necessario il suo ricovero al Delta, dal quale è stato trasferito all’ospedale di Cona il 22 novembre scorso per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Purtroppo però non è riuscito a farcela e alle 6 di oggi, 3 novembre, ha dovuto arrendersi.

Vincenzo Trapella ha riempito le pagine della cronaca locale per anni, iniziando fin dalla più giovane età, prima come corrispondente del Corriere del Po, poi con la Gazzetta Padana, per passare alla fine degli anni Ottanta alla Gazzetta di Ferrara e poco dopo alla Nuova Ferrara, con la quale continuava a collaborare.

E’ stato anche impegnato in politica in giovane età e in quest’ambito ha ricoperto l’incarico di segretario del Partito Socialista di Codigoro, di consigliere comunale e assessore.