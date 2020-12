Cento, Toselli perde tre consiglieri

di Serena Vezzani

Cento. Cambio di rotta per l’amministrazione Toselli: dopo la ridistribuzione delle deleghe degli assessori, sono tre i consiglieri di maggioranza che, nel corso della seduta dell’ultimo consiglio comunale, hanno salutato ufficialmente i banchi di Cento civica e Idea in Comune per andare ad affiancare l’opposizione.

Sono Alberto Cacciari, che abbandona Cento Civica per confluire in Gruppo misto, guidato dal capogruppo Diego Contri, mentre Luca Parmeggiani e Alessandro Guaraldi si costituiscono come gruppo autonomo di Fratelli d’Italia. “La legittimità dal punto di vista etico di questa scelta è discutibile” è il commento del consigliere d’opposizione Malucelli (Onda centese), “in quanto Guaraldi è stato eletto in una compagine civica, e creare una compagine partitica disattende in pieno gli elettori che l’hanno mandata in consiglio come rappresentante. Sarebbe stato meglio dimettersi”.

Per Cacciari, invece, “le prerogative civiche della maggioranza sono state dimenticate, da tempo ero perplesso e ora, definitivamente, il gruppo ha preso una strada decisamente orientata alla destra e partitica”.

Ma è anche bufera sulla ratificazione d’urgenza di variazione al Documento Unico di Programmazione ed al Bilancio di Previsione 2020-2022: dopo il rinvio di aprile delle rate di mutui, per 1,5 milioni, per liberare le risorse al fine di fronteggiare il periodo emergenziale, “il Comune di Cento ha ottenuto 3 milioni con il decreto rilancio” spiega l’assessore Fortini, “e grazie ad altre cifre si è reso possibile liberare e attribuire parte degli 1,5 milioni”.

La destinazione delle economie di mutui viene dunque riassegnata a interventi per la Polizia locale, per il recupero della delegazione di Casumaro, per lavori a impianti sportivi, cimiteri e alle strade, per il progetto Natale.

Ma si tratta di una manovra “illecita e inaccettabile” commenta il capogruppo Piero Lodi, “destinare 1,5 milioni e mezzo con l’insegna dell’emergenza Covid disattende a quanto votato dall’assemblea, che ha accondisceso allo slittamento dei mutui solo per destinare agli interventi connessi alla pandemia”. La richiesta, da parte di tutta l’opposizione, è quella di ritirare la delibera, ma viene respinta.

Approvati il Controllo della salvaguardia degli equilibri 2020-2022, il Bilancio Consolidato dell’esercizio 2019 e la conferma del Dup 2020/2022. “Il bilancio consolidato vede solo il possesso di Cmv servizi” è il commento di Mattarelli, “all’attivo non è rimasto altro: 160 milioni di patrimonio sono inutilizzabili, e il resto sono debiti”.

È un appello, quello che si solleva dai consiglieri di minoranza, che ancora una volta vede tutti quanti d’accordo: “Abbiate un po’ di dignità politica” conclude Contri, rivolgendosi alla maggioranza “state dando un’altra cambiale in bianco al sindaco dopo assegni scoperti da quasi 5 anni: ribellarsi a questo modo di amministrare sarebbe riappropriarsi di dignità, non voltare le spalle a Toselli”.