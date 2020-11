Ciclismo. Il ferrarese Matteo Donegà medaglia d’argento agli europei

Dalle prime pedalate alla “Bondeno Free Bike” e poi alla “Sancarlese Phonix Borghi Bike”, il pistard e ciclista su strada ferrarese, che corre per il Cycling Team Friuli Asd, non è nuovo alle imprese sportive. Già Donegà, campione europeo Under 23, nel 2016, al Velodromo “Fassa Bortolo” di Montichiari (Bs), vinse il titolo italiano dell’Omnium nella categoria Juniores, terza maglia tricolore della sua giovane carriera dopo il doppio titolo italiano nell’Americana vinto sia nel 2015 che nel 2016.

E pensare che Matteo era arrivato in Bulgaria in punta di piedi, chiamato da Marco Villa agli europei di Povdiv 2020 assieme a Gidas Umbri in sostituzione di Liam Bertazzo e Michele Scartezzini, che hanno dovuto rinunciare a causa del Covid-19.

