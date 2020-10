La Spal Primavera si aggiudica il derby contro il Bologna

di Davide Soattin

Una grandissima prova di carattere regala alla Spal Primavera altri tre punti nel sentito derby contro il Bologna.

La cronaca. Dopo un avvio di primo tempo in cui la Spal parte molto meglio dei padroni di casa, scendendo in campo con quella personalità che l’ha contraddistinta durante le ultime uscite contro Genoa, Inter e Torino, è il Bologna che ha la meglio e chiude in vantaggio per 1 a 0 la frazione iniziale.

Al 15′ infatti, sfruttando un fallo evidente ed ingenuo del biancazzurro Teyou, che scalcia maldestramente in area Pagliuca, Ruffo Luci spiazza con freddezza Galeotti dagli undici metri e porta avanti un Bologna che, almeno fino a quella circostanza, non aveva dato il benché minimo segno di pericolosità.

Inevitabilmente, la rete subita suona come una vera e propria doccia gelata per gli uomini di Scurto, che in campo non sembrano più avere lo stesso spirito mostrato in apertura, mostrandosi a grandi tratti spaesati e piuttosto confusionari nel momento in cui si tratta di creare grattacapi alla difesa felsinea.

Nonostante ciò, nel tentativo di accantonare le difficoltà, la Spal prova a ritrovare coraggio, determinazione e lucidità per riaprire l’incontro e si fa viva prima sia con Pith e che con Moro al 34′ dalle parti di Prisco, senza però riuscire a sfoderare quella reazione utile a riportare in parità la gara prima di rientrare negli spogliatoi.

Nella ripresa, fatta eccezione per un salvataggio miracoloso di Galeotti su un colpo di testa ravvicinato di Pagliuca, è la Spal che fa la partita sin dalle prime battute di gioco, dimostrandosi più di una volta pericolosa in seguito a una pressione costante all’interno della metà di campo bolognese, che si tramuta nel gol del pari di Cuellar.

All’81’ dopo un’azione strepitosa e funambolica di Seck in solitaria, la palla finisce precisa sui piedi di Moro che, pescato da solo al centro dell’area, calcia a botta sicura e si fa respingere il tiro da Prisco, favorendo così il tap-in vincente dell’attaccante boliviano che non si fa trovare impreparato e segna l’1 a 1 con una rete “alla Paloschi”.

Ma non è finita qui. Pochi minuti più tardi infatti, con la partita ormai avviata ai titoli di coda, i biancazzurri trovano addirittura il gol del vantaggio con Moro, che al 93′ viene servito con un cross dalla sinistra di Iskra e tutto solo colpisce di testa dal centro area e batte un rivedibile e poco reattivo Prisco – la palla era lenta – per la vittoria della Spal.

Bologna-Spal 1-2 (1-0)

Marcatori: 15′ rig. Ruffo Luci (B), 81′ Cuellar (S), 93′ Moro (S).

Bologna (4-3-3): Prisco; Arnofoli, Milani, Khailoti, Montebugnoli; Roma (dal 46′ Viviani), Farinelli, Ruffo Luci (dall’84’ Pietrelli R.); Rabbi (dall’84’ Di Dio), Pagliuca, Rocchi (dall’80 Fabretti). A disp.: Bagnolini, Cavina, Motolese, Grieco, Pietrelli A., Cossalter, Paanamen, Sigurpalsson All.: Zauri.

Spal (4-3-3): Galeotti; Iskra, Peda, Owolabi, Yabre (dal 56′ Alcides); Attys (dall’88’ Semprini), Zanchetta, Teyou (dal 35′ Cuellar); Piht (dal 56′ Ellertsson), Moro, Seck. A disp.: Rigon, Raitanen, Csinger, Simonetta, Borsoi, Mamas, Colyn, Pinotti. All.: Scurto.

Arbitro: Ruben di Torre del Greco.

Assistenti: Cravotta di Città di Castello e Camilli di Foligno.

Ammoniti: Pagliuca (B), Roma (B), Zanchetta (S), Yabre (S), Khailoti (B)

Espulsi: