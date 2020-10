Ciclovia turistica Vento: un milione di euro al Comune di Ferrara

“Un’opera straordinaria e ambiziosa – spiega l’assessore al Turismo, Andrea Corsini -, che coniuga temi strategici del nostro programma, dalla sostenibilità ambientale alla mobilità sostenibile, dalla valorizzazione del nostro patrimonio ambientale e paesaggistico, al turismo esperienziale. Il percorso costeggia infatti diversi tratti del Po e chi lo attraverserà potrà visitare borghi e aree protette unici, con ricadute positive sull’economia regionale e buone opportunità occupazionali. Inoltre, oltre al finanziamento ministeriale, come Regione stiamo valutando anche altre forme di finanziamento per far crescere la ciclovia e sfruttarne appieno valori e potenzialità”.

In particolare, sono tre i lotti prioritari di Vento in Emilia-Romagna : uno che va da Piacenza a Cremona lungo gli argini del Po , un breve tratto nella provincia di Reggio Emilia e il percorso di cui fa parte il territorio di Ferrara , quest’ultimo oggetto della delibera, approvata dalla Giunta regionale, che approva lo schema di convenzione tra Regione e Comune per la progettazione e la realizzazione del lotto prioritario II del percorso urbano: una ciclovia urbana di 8 km che da via Modena porta al Castello estense .

