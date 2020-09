Coronavirus: altri 11 positivi a Ferrara e 101 in più in regione

Sono 11 i nuovi casi di positività al coronavirus Sars-CoV-2 individuati in provincia di Ferrara, come risulta dal bollettino giornaliero delle aziende sanitarie sulla situazione della pandemia nel territorio estense. Così come nel resto della regione, anche a Ferrara non si registrano fortunatamente nuovi decessi.

A Ferrara e provincia, su 11 positivi (solo 2 sono sintomatici), 6 sono di rientro dall’estero (3 dall’Albania, 1 dall’Ungheria, 1 dalla Romania, 1 dalla Tunisia), 2 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, riconducibili a focolai famigliari, 1 ha eseguito il tampone spontaneamente, 1 è stato diagnosticato prima di un viaggio in Russia e 1, infine, ha eseguito il tampone su richiesta del proprio medico per presenza di sintomi. I nuovi casi di positività riguardano persone residenti nei Comuni di Ferrara (4), Cento (3), Bondeno (1), Fiscaglia (1), Tresignana (1) e Voghiera (1) e sono stati individuati tra i 643 tamponi refertati nelle ultime ore. Il numero totale dei positivi dall’inizio della pandemia nel territorio ferrarese sale così a 1.457, di cui 46 residenti fuori provincia.

Si registra inoltre un nuovo ricovero all’ospedale di Cona di un paziente sospetto Covid residente a Ferrara. Nel nosocomio cittadino attualmente i ricoverati nei reparti Covid sono 20 su 44 posti letto (nessuno in Terapia Intensiva), mentre all’ospedale del Delta i posti occupati sono 7 su 10 disponibili. Nel frattempo a Cona è stato dimesso un paziente residente fuori provincia.

In provincia aumentano i casi attivi, cioè i malati effettivi, saliti a 326 (+5) rispetto ai 321 del 28 settembre. Il dato risulta dal saldo fra i nuovi positivi e le 6 persone dichiarate clinicamente guarite nelle ultime ore in base all’esito negativo del doppio tampone.

Infine altre 61 persone sono entrate in isolamento domiciliare (33 solo a Ferrara) e 2 in sorveglianza telefonica, mentre da isolamento e sorveglianza nello stesso periodo ne sono uscite 51.

SITUAZIONE IN EMILIA ROMAGNA

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna sono stati registrati 35.311 casi di positività, 101 in più rispetto a ieri, di cui 58 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: sul totale dei nuovi casi, 50 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 54 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti.

Sono 20 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia, Malta e regioni della Francia. Il numero di casi di rientro da altre regioni è 3.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 43 anni.

Sui 58 asintomatici, 32 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 22 attraverso i test per categorie a rischio introdotti dalla Regione, 2 attraverso gli screening con test sierologici, 2 con gli screening pre-ricovero.

Per quanto riguarda la situazione nel territorio, il maggior numero di casi si registra nelle province di Bologna (34), Parma (12), Ferrara (11) e Modena (10).

A Bologna e provincia, su 34 nuovi positivi, 8 stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 4 sono stati diagnosticati al rientro dall’estero (2 dall’Albania, 1 dalla Romania, 1 dalla Polonia), 2 provengono da un’altra regione (Lazio e Lombardia), 2 sono risultati positivi ai controlli pre-ricovero, 1 dopo gli screening sierologici, 17 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 14 dei quali nell’ambito di focolai già noti.

In provincia di Parma sono 12 i nuovi positivi: 4 sono stati individuati al rientro dall’estero (di cui 3 dalla Tunisia e 1 dall’Albania), 4 sono stati rilevati nell’ambito di attività di contact tracing, di cui 3 riconducibili a focolai familiari, 2 sono stati rilevati con test di screening pre-ricovero, 1 ha effettuato il tampone prima di partire per l’estero e 1 per presenza di sintomi.

In provincia di Modena, su 10 nuovi positivi, 2 sono stati diagnosticati al rientro dall’estero (1 dall’Albania, 1 dall’Ucraina), 4 sono stati individuati in quanto contatti di casi noti, 2 sono risultati positivi in seguito a uno screening aziendale, 2 sono casi sporadici.

I tamponi effettuati sono 9.938, per un totale di 1.176.438. A questi si aggiungono anche 2.763 test sierologici.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 4.653 (-57).

Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 4.434 (-58), il 95% dei casi attivi. I pazienti in terapia intensiva sono 14 (invariati), quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 205 (+1).

Le persone complessivamente guarite hanno raggiunto quota 26.174 (+158): 8 “clinicamente guarite” (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 26.166 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Non si registra nessun decesso nel territorio emiliano-romagnolo.

Questi i casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 5.045 a Piacenza (+6, nessun sintomatico), 4.309 a Parma (+12, di cui 5 sintomatici), 5.799 a Reggio Emilia (+4, di cui 1 sintomatico), 4.914 a Modena (+10, di cui 3 sintomatici), 6.312 a Bologna (+34, di cui 20 sintomatici), 584 a Imola (+2, nessun sintomatico), 1.460 a Ferrara (+11, di cui 2 sintomatici), 1.804 a Ravenna (+5, di cui 4 sintomatici), 1.369 a Forlì (+8, di cui 2 sintomatici), 1.128 a Cesena (+5, di cui 3 sintomatici), 2.587 a Rimini (+4, di cui 3 sintomatici)