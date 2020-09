Igor Zanetti protagonista assoluto alla Granfondo del Po. Chiude secondo

Nelle prime settimane della ripresa, ha partecipato ad alcune manifestazioni su strada cogliendo ottimi risultati. Domenica è stato tra i protagonisti assoluti della Granfondo del Po, chiudendo al secondo posto a soli quattro secondi dal vincitore. Una straordinaria gara per il capitano della neonata New Molini Dolo Team Granfondo, che evidenzia l’ottimo lavoro svolto per preparare questa seconda parte di stagione, svolgendo attività su strada ed MTB.

Ferrara, 14 settembre 2020 – Per ritrovare sé stessi, non è necessario andare lontano. Dopo il lockdown, la lunga pausa dovuta al blocco dell’attività e la lenta ripresa delle manifestazioni, Igor Zanetti ha scelto la città degli Estensi per regalare e regalarsi emozioni anche nelle granfondo.

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.