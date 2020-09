Primo giorno di scuola, il nuovo inizio per 17mila studenti

“Buona scuola per le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi che oggi sono tornati in aula”. Ad augurare una buona ripresa ai 4.195 alunni delle 31 scuole primarie pubbliche ferraresi, ai 2.996 delle 13 secondarie di primo grado e ai quasi 10mila studenti dei 7 istituti superiori della città è il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, che dice: “L’interruzione che c’è stata ha lasciato un segno e, nel rientro in classe, alcuni studenti troveranno l’aula un po’ cambiata”.

In alcuni casi gli spazi sono stati ampliati per consentire il necessario distanziamento tra un banco e l’altro e anche gli ingressi e le uscite “richiederanno attenzione nel percorrere le direzioni indicate e varcando le soglie con ordine e consapevolezza. Un nuovo impegno viene richiesto a tutti voi nel seguire anche le regole logistiche, nell’attenervi alle disposizioni igieniche, nel frequentarvi e condividere i momenti dello studio e quelli di intervallo senza assembramenti”.

Secondo il sindaco di Ferrara quella che attende gli studenti “è una nuova sfida che dobbiamo affrontare insieme e che ha bisogno della disciplina e del senso di responsabilità di ognuno, ma che auguro che possa essere uno stimolo in più, per ognuno, per ripartire, in aula e in presenza con questa ulteriore responsabilità. Ritrovarsi, dopo tanti mesi passati a distanza, è un’occasione che può portare qualche emozione in più”.

Fabbri augura agli alunni “prendere tutto il meglio dall’esperienza che andate a vivere. Studiare è impegnativo, ma è ciò che vi permette di mettervi alla prova e conoscere meglio il mondo che c’è intorno a voi, quello che c’è stato prima e quello che si potrà andare a realizzare, dandovi gli strumenti per elaborare pensieri, progetti, sogni”.

L’assessore alla Pubblica istruzione Dorota Kusiak a sua volta esprime la sua soddisfazione: “A tutti gli studenti, alle loro famiglie, ai docenti e a tutto il personale scolastico va il mio sincero ed emozionato augurio di buon anno scolastico. Oggi tutti gli alunni delle scuole ferraresi hanno ricominciato il loro percorso di studi in presenza. Per arrivare a questo traguardo è stato fatto un lavoro molto intenso, che abbiamo portato avanti tutti insieme, l’amministrazione comunale con i singoli istituti comprensivi di Ferrara e con l’Ufficio scolastico provinciale”.

Si riparte non solo con la didattica, ma anche con i servizi scolastici. Da oggi è regolarmente iniziato il servizio di trasporto scolastico per 325 alunni iscritti, dopodomani parte con il pre-scuola per 920 alunni delle scuole primarie ed, infine, dalla settimana prossima inizierà il servizio di refezione riorganizzato per 3380 alunni.

“Dopo questo difficile periodo – aggiunge l’assessore -, il desiderio di trovare una nuovo equilibrio è tantissimo, e grazie al coraggio, alla determinazione e alla responsabilità di ciascuno, finalmente, torniamo a vedere i nostri bambini e i nostri ragazzi nelle loro nuove aule, alle fermate dei bus e la città torna a vivere. Auguri di buon anno scolastico a tutti”.