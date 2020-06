La Reggina s’interessa a Missiroli: è già mercato per la Spal

Nonostante ciò, il centrocampista ha ancora un anno di contratto con la Spal, che potrebbe decidere di trattenere il ragazzo anche in vista della stagione che verrà, a prescindere dai verdetti che verranno emessi nelle prossime dodici partite che separano il gruppo allenato da Di Biagio dalla conclusione del torneo, puntando su di lui – a seconda del destino che attenderà gli estensi – per cercare l’ennesima salvezza in A o un’immediata risalita dalla Serie B.

Per l’ex Sassuolo si tratterebbe di un ritorno alle origini, dato che la maglia amaranto l’aveva già indossata sia nelle giovanili che per ben sette stagioni, dal 2004 al 2008 e dal 2009 al 2012, con 153 presenze e 21 reti all’attivo tra Serie A e Serie B, tanto da divenire un vero e proprio idolo per la tifoseria reggina, che ora sogna in grande e spera di riabbracciarlo.

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.