Bencivelli, Sinigaglia, Trincia e Vecchio: il poker di finalisti al Premio Estense

di Pietro Perelli



A seguito di “una discussione molto accesa” sono stati comunicati i finalisti del Premio Estense 2020 oltre al “Riconoscimento Gianni Granzotto. Uno stile nell’informazione 2020”. Quest’ultimo è andato all’editorialista del Corriere della Sera Massimo Franco, “un collega – dice il presidente della giuria tecnica Guido Gentili – che risponde pienamente alla qualità e allo stile dell’informazione. Uno stile ragionato e pacato, diverso da quello a cui siamo abituati negli ultimi anni in cui prevalgono le urla alla riflessione. Una scelta che noi abbiamo condiviso e in piena coerenza con lo spirito del premio”.

A contendersi il premio finale saranno invece Silvia Bencivelli con Sospettosi (Einaudi), Alberto Sinigaglia con Fffortissimo (Accademia Perosi), Pablo Trincia con Veleno (Einaudi) e per finire Concetto Vecchio con Cacciateli! (Feltrinelli).

Nel primo in elenco si affronta il tema degli italiani e la scienza, “un indagine molto serrata e seria – spiega Gentili –, un libro da leggere e apprezzare”. “Fffortissimo” invece “inoltra nel mondo della musica italiana”. “Una prima firma per la critica musicale italiana” che propone un racconto “molto interessante, ricco di storie e di particolari”. Tratta invece di un “errore giudiziario che ha sconvolto la vita delle persone” Veleno di Trincia, “una storia ricostruita nei minimi dettagli – dice Gentili –, un lavoro di assoluta eccellenza per quanto riguarda l’inchiesta”. Cacciateli di Concetto Vecchio racconta “una storia degli anni ‘60, come si trovavano i migranti italiani in Svizzera”. “Una storia che si ripete”, spiega sempre Gentile, che racconta di “quando gli svizzeri si sono messi in campo con prima gli svizzeri e poi gli italiani, di come eravamo e come siamo stati trattati”.

La conferenza stampa si è potuta seguire online non solo a causa dei contingentamenti dovuti al coronavirus ma anche a una svolta che si è voluto dare al premio. Gian Luigi Zaina, vicepresidente di Confindustria Area Centro oltre che presidente della Fondazione Premio Estense, spiega infatti che questa è una “grande opportunità di digitalizzare il Premio Estense” oltre che utile a “portare questo prezioso premio giornalistico anche fuori da Ferrara”.

Vengono poi coinvolti alcuni membri della giuria, anch’essi volti noti del giornalismo italiano. In sala è presente Alessandra Sardoni che racconta di “un dibattito intenso” avvenuto in mattinata perché la scelta era tra “tanti titoli di qualità. Tiziana Ferrario, in collegamento, spiega invece la scelta di Silvia Bencivelli nella quartina finale, “non per la volontà di mettere a tutti i costi una donna” ma perché ha scritto un “libro di qualità. Vorrei – aggiunge – che in questo paese non si ricercasse di inserire qualcuno solo in quanto donna altrimenti si fa un cattivo servizio a noi stesse”.

Ultima a essere interpellata è Laura Laurenzi e anch’essa ribadisce la grande qualità dei libri in gara dispiacendosi per il mancato inserimento di Gian Antonio Stella “uno dei miei preferiti, che non ce l’ha fatta per un soffio”.

La cerimonia di premiazione dell’edizione 2020 si svolgerà sabato 26 settembre.