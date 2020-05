Inseguimento dopo una truffa finisce con un incidente: preso uno dei complici

Lo straniero è stato denunciato a piede libero per tentata truffa in concorso, sono ancora in corso le ricerche dei due complici. Intanto è stata sequestrata l’Alfa 147 per effettuare i rilievi del caso.

Giunta all’altezza del Lidl ha imboccato a forte velocità una serie di piccole vie fino a schiantarsi in via Guttuso, prima contro una recinzione in muratura e poi contro due autovetture parcheggiate. Dall’auto sono uscite tre persone: l’uomo alla guida e una donna sul lato passeggero, che sono riusciti a dileguarsi in fretta a piedi, e il 53enne di nazionalità marocchina seduto sul sedile posteriore che è stato fermato dai carabinieri.

