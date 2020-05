Ponti aperti per visite a parenti tra Emilia e Veneto, stretta di mano sul ponte del Po

“E’ il coronamento di un percorso svolto a favore di cittadini che hanno sofferto molto l’impossibilità fare visita ai propri parenti – ha detto il sindaco Coizzi – tenendo presente che la maggior parte dei nostri residenti è di famiglia ferrarese. Insisto però sulla precauzione: sono ammesse le sole visite ai congiunti, non per fare la spesa o passeggiate. Il virus e ancora in giro e temiamo una recrudescenza”.

Con una simbolica stretta di mano tra autorità confinanti sul ponte del Po a Pontelagoscuro (trasformata in alzata di gomito) si è ‘festeggiata’ in mattinata la possibilità di spostamento per le visite tra congiunti tra i Comuni limitrofi delle regioni Veneto ed Emilia Romagna.

