Una Spal coraggiosa cede il passo ai campioni d’Italia

(foto di Alessandro Castaldi)

di Andrea Mainardi

Per la prima volta dal ritorno in serie A dei biancoazzurri, la Juventus riesce ad espugnare il ‘Mazza’ e lo fa non senza qualche patema d’animo.

La formazione di DI Biagio infatti resta fino alla fine in partita pur incassando i colpi di Cristiano Ronaldo (millesima presenza tra i professionisti per lui) e Ramsey nella ripresa. A ridare fiato allo stadio estense ci pensa Petagna su rigore mantenendo i suoi in partita fino alla fine anche se negli ultimi sei minuti di recupero non avvengono miracoli.

Di buono c’è sicuramente che la Spal ha mostrato buona tenacia e personalità, cosa che contro le ‘big’ del campionato è mancata a dire il vero solo qualche settimana fa contro la Lazio. Adesso arriva il difficile ovvero confermare tutto ciò anche in partite più abbordabili come sarà quella di Parma e questo davvero non si è ancora visto in questo campionato.

La cronaca: Spal subito sfrontata in avvio con Petagna che da fuori impegna Szczesny dopo un bello scambio con Reca. I bianconeri (oggi in blu) sbagliano diverse cose in impostazione ma al 4′ Ronaldo imbeccato da Dybala scavalca Berisha a tu per tu. Per fortuna della Spal il campione portoghese era in fuorigioco. Da rimarcare come già nei primi minuti Dybala goda troppo spazio nell’andare a ricevere il pallone sulla propria trequarti ed i campioni d’Italia provano ancora a farsi vedere dalle parti di Berisha prima con il colpo di testa di Ramsey e poi con la botta di Cuadrado. Entrambi e tentativi finiscono sopra la traversa ma la pressione juventina si alza.

Al 17′ Alex Sandro scappa a sinistra e crossa poi in mezzo dove Cuadrado stoppa, si gira, e si fa murare la conclusione a botta sicura da Missiroli. Cinque minuti dopo la Spal replica con una bella azione avvolgente che porta Strefezza al tiro da posizione leggermente defilata.

Szczesny si salva con una buona dose di fortuna e, più in generale, la Juve sembra avere un po’ di ‘braccino’ quando si tratta di alzare il ritmo della gara. Appena si accendono però i bianconeri fanno paura ed al 36′ ancora Dybala fa tremare il ‘Mazza’ col suo sinistro a giro che si stampa sul palo alla destra di Berisha. E’ solo l’antipasto questo, del gol bianconero che arriva poco dopo tanto per cambiare con Cristiano Ronaldo che segna da pochi passi su assist di Cuadrado a sua volta lanciato da Ramsey molto bene in profondità.

Il gol taglia inevitabilmente le gambe ad una Spal tutto sommato apprezzabile nei primi quarantacinque minuti, e nella ripresa ancora Ronaldo va vicinissimo al raddoppio. Berisha di piede su salva sul suo diagonale teso ed anche al 55′ il portiere è costretto a mettere una pezza sulla botta ravvicinata di Cuadrado. Sarri decide di dare spazio anche a De Ligt al posto di Chiellini ed i bianconeri vanno ancora ad un passo dal raddoppio con Ramsey che sfiora il palo con un destro a giro dal limite.

Allo scoccare dell’ora ecco l’esordio stagionale invece per Fares che prende il posto di Castro ma nemmeno un minuto dopo ecco che la Juve trova il bis. Dybala si accentra e verticalizza per Ramsey che si inserisce con i tempi giusti e supera Berisha con un delizioso scavetto.

Sembra ormai chiusa ma al 67′ Missiroli anticipa Rugani sul cross di Strefezza e viene steso in piena area. Inizialmente l’arbitro fa proseguire ma dopo un lunghissimo conciliabolo col VAR assegna il penalty ai biancoazzurri e Petagna dagli undici metri raggiunge la doppia cifra in campionato spiazzando Szczesny.

Il ‘Mazza’ si rianima e la Spal si rifà pericolosa con Valdifiori dai trenta metri e con le incursioni da destra di Cionek e Strefezza. Dall’altra parte i bianconeri però tornano ad alzare il proprio baricentro ed all’ 85′ Ronaldo centra in pieno la traversa su punizione. Per tutta risposta Di Biagio inserisce Tunjov e Di Francesco, e durante i sei minuti di recupero Fares di testa per poco non centra la porta in seguito all’angolo di Valdifiori.

Finisce però con la Juventus vittoriosa una partita che ha comunque visto la Spal battagliare a viso aperto fino alla fine e la speranza è che anche nei prossimi scontri diretti l’atteggiamento dei biancoazzurri sia il medesimo.

Spal – Juventus 1-2

Marcatori: Ronaldo 39′ (J), Ramsey 61′ (J), Petagna 69′ rig. (S)

Spal (4-3-3): Berisha; Cionek, Zukanovic, Bonifazi, Reca; Missiroli (dal 79′ Tunjov), Valdifiori, Castro (dal 59′ Fares); Strefezza, Petagna, Valoti (dall’ 89′ Di Francesco).

A disposizione: Thiam, Letica, Floccari, Murgia, Dabo, Vicari, Sala, Felipe, Di Francesco, Tomovic.

Allenatore: Leonardo Semplici.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Alex Sandro; Chiellini (dal 54′ De Ligt) , Rugani, Danilo; Matuidi (dal 79′ Bernardeschi), Bentancur, Ramsey (dal 72′ Rabiot); Cuadrado, Ronaldo, Dybala.

A disposizione: Pinsoglio, Buffon, De Sciglio, Olivieri, Coccolo, Wesley, Peeters.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Arbitro: Federico La Penna di Roma.

Assistenti: Prenna, Longo.

Quarto assistente: Baroni.

VAR e AVAR: Di Bello, De Meo.

Ammoniti: Valoti 18′ (S), Zukanovic 45′ (S), Matuidi 77′ (J), Strefezza 88′ (S), Danilo 89′ (J), Cionek 91′ (S)

Espulsi: nessuno.

Possesso palla: 46% – 54%.

Tri (in porta): 10(5) – 17(9).

Angoli: 3 – 4.

Falli: 24 – 15.

Fuorigioco: 0 – 2.

Spettatori: 15.262