La Spal ci pensa e non cambia: Semplici confermato

di Davide Soattin

Poco meno di due ore di riflessione e poi la decisione: Leonardo Semplici resta fermamente alla guida della Spal e avrà il compito di salvarla per il terzo anno consecutivo.

Questo è stato l’esito del summit avvenuto pochi minuti dopo il triplice fischio del match perso in malo modo con la Lazio per 5 a 1 quando, negli spogliatoi dello stadio Olimpico, parte della dirigenza si è confrontata è ha optato per il rinnovo della fiducia al tecnico fiorentino, che era già stato messo in discussione negli ultimi mesi.

L’allenatore infatti, specialmente in seguito alla decisione della società di voler imporre il silenzio stampa ai tuoi tesserati, era fortemente sembrato in bilico e vicino all’esonero, come successo dopo la sconfitta interna con il Brescia, ma alla fine è stato comunque confermato con l’obiettivo di tornare a fare punti contro Sassuolo e Lecce, sfide che ora sembrano davvero l’ultima spiaggia sia per la Spal che per lo stesso Leonardo Semplici.