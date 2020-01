Un sorriso per la Spal: Fares è tornato in gruppo

di Davide Soattin

Dimenticare il Bologna e guardare avanti. Questo l’imperativo in casa Spal dopo il doloroso 1 a 3 subito nel derby con i rossoblù, soprattutto ora che il prossimo avversario si chiama Lazio e la classifica richiede quel disperato bisogno di punti per rimanere agganciati al treno salvezza.

Così, proprio a questo proposito, i biancazzurri si sono ritrovati al centro sportivo di via Copparo e, agli ordini di mister Leonardo Semplici, si sono allenati davanti a circa venti tifosi, prima svolgendo la consueta fase di attivazione muscolare in palestra e poi lavorando sul campo con il pallone.

Lasciano ben sperare le condizioni di Fares, che si è rivisto in campo insieme al gruppo. L’esterno algerino ha svolto tutta la partitella con i compagni e ha così dimostrato di essere sulla buona strada per il rientro, nonostante ci sia da stare cauti e aspettare ancora qualche settimana prima di poterlo avere tra gli arruolabili.

Non si sono visti invece sia Cionek che Vicari, mentre Petagna ha svolto un leggero lavoro differenziato in palestra, senza scendere sul terreno di gioco. L’attaccante biancazzurro comunque, che in queste ultime ore è fortemente corteggiato dal Napoli, non sarà convocato per la sfida contro la Lazio, poiché squalificato dopo aver ricevuto il quinto cartellino giallo contro il Bologna.

Insieme a lui non ci saranno nemmeno Valoti – anche per lui, quinta sanzione – e l’allenatore dei portieri Scalabrelli, che dovrà scontare due giornate di squalifica – come recita il comunicato del giudice sportivo – per “avere al 42′ del primo tempo, contestato una decisione arbitrale urlando un epiteto gravemente insultante nei confronti del Direttore di gara”.