Volo a vela, la campionessa del mondo è ferrarese

Elena Fergnani vola sul tetto del mondo. La giovane ferrarese di 31 anni ha vinto la medaglia d’oro ai mondiali di volo a vela femminili, disputati in Australia, diventando quindi la campionessa del mondo nella classe Club a bordo del suo aliante. Un traguardo, quello di salire sul primo gradino del podio nella competizione più attesa, che è stato in dubbio fino all’ultimo.

Il mondiale, la cui decima edizione si è svolta a Lake Keepit, località a 400 chilometri a nord di Sydney, è stato infatti a rischio fino alla fine a causa degli incendi che stanno devastando il paese australiano.

La ‘nostra’ Elena Fergnani, nata e cresciuta a Ferrara prima di trasferirsi anni fa in Germania per lavorare come designer di prodotti per l’arrampicata, non ha perso le speranze, ha affrontato diverse difficoltà atmosferiche (tra correnti termiche, temperature bollenti e il fumo causato dagli incendi) e ora può alzare in aria, pardon in cielo, l’ambita coppa.

La neo campionessa del volo a vela – passione di famiglia trasmessa a 14 anni dal padre istruttore, passione che le scorre nelle vene come al fratello e alla zia – difende i colori dell’Aero Club di Ferrara. “Ferrarese doc, campione mondiale classe club nelle difficili condizioni dell’estate australe 2020. Orgoglio per il volo a vela italiano e per l’Avf. Grande Elena!” è il commento entusiasta con cui l’Aeroclub Volovelistico Ferrarese ha accompagnato la vittoria. Un vero e proprio primato destinato a passare nella storia, perché si tratta della prima donna italiana a poter vantare questo traguardo.