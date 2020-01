Caso Jolanda. Bonaccini a Pezzolato: “Ci confronteremo in tribunale, io tranquillo”

“Ognuno si comporta crede. Se cercano di gettare fango hanno sbagliato indirizzo, non sanno forse con chi hanno a che fare”. Stefano Bonaccini, presidente uscente della Regione Emilia-Romagna e candidato per il bis risponde così alle accuse di Paolo Pezzolato, sindaco di Jolanda, e di tutto il centrodestra sulle presunte pressioni riservate al Comune del Basso Ferrarese dopo la candidatura della vicesindaca Elisa Trombin in una civica a sostegno della Lega

“La mia moralità, la mia onestà le ho sempre dimostrate anche per altre vicende e in tempi non sospetti”, afferma Bonaccini intervistato dall’agenzia Dire, “basterebbe ricordare, e abbiamo tutte le cifre e i numeri, quante risorse sono state assegnate dalla Regione in questi cinque anni al comune di Jolanda di Savoia, a proposito di come ci si occupa dei piccolissimi o dei piccoli Comuni. In ogni caso, ho letto che ha fatto un esposto: ci confronteremo in tribunale, io sono la persona più tranquilla del mondo”.