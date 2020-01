Per l’Antimafia Malaguti (FdI) è “impresentabile”. Il candidato: “Spero nella giustizia”

Secondo il presidente della commissione nazionale Antimafia, Nicola Morra (M5S), nelle liste delle amministrative di domenica prossima ci sono tre ‘impresentabili’. Uno in Emilia-Romagna e due in Calabria. Sono tre esponenti del centrodestra e quello emiliano-romagnolo è il ferrarese Mauro Malaguti di Fratelli d’Italia.

Malaguti venne condannato nell’estate del 2017 a un anno e 4 mesi per peculato nell’ambito del processo penale sulle ‘spese pazze’ in Regione, cioè i rimborsi ottenuti dai consiglieri nei bienni 2009-2010 e 2010-2011.

In ragione di quella condanna, per la legge Severino se Malaguti dovesse essere eletto, subirà una sospensione di 18 mesi (salvo non intervenga prima una sentenza di assoluzione) e il posto vacante verrebbe occupato dal primo dei non eletti.

Malaguti era inizialmente imputato per 56mila euro di rimborsi non giustificati. Venen assolto per la stragrande maggioranza dei capi d’accusa, tranne due (un rimborso chilometrico per un viaggio a Roma per un congresso politico e una cena a Cento con imprenditori locali nel corso delle passate amministrative). il tutto per la cifra di 1042 euro.

“Per noi, dal punto di vista morale, Malaguti è presentabilissimo” tende a puntualizzare il suo avvocato, il senatore Alberto Balboni di Fratelli d’Italia, che attende l’appello, “spero entro primavera, e confidiamo nella assoluzione, anche alla luce di recenti sentenze della Cassazione, come quella per Marino, ex sindaco di Roma, assolto per una diversa valutazione dell’elemento soggettivo”.

Balboni ricorda anche che l’attuale presidente Bonaccini venne assolto nell’ambito della stessa inchiesta per poco meno di 4mila euro di rimborsi, “tra le varie motivazioni, per esiguità dell’importo – fa notare l’avvocato senatore – che escludeva il dolo. A maggior ragione sono fiducioso di un esito positivo per noi”.

“Sulla mia pelle devo dire che in questo paese ‘La legge non è uguale per tutti’ – interviene il diretto interessato -. Per la nota vicenda sui rimborsi lo stesso pm e giudice che mi hanno condannato per 900 euro circa hanno disposto il non rinvio a giudizio, per esiguità della somma, per 4000 euro di Bonaccini. Quando sono stato eletto in Regione c’era già un regolamento per i rimborsi a cui io mi sono scrupolosamente attenuto, anticipavo di tasca mia, presentavo le pezze d’appoggio e poi con il controllo dei revisori dei conti e l’approvazione annuale della Corte dei conti mi venivano rimborsate le spese”.

“Le due voci contestate – rivendica Malaguti – erano attività politiche. Se qualcuno sperava io abbandonassi la politica si sbagliava, spero in appello sia fatta finalmente giustizia ma proprio le sentenze con esiti diversi a seconda dell’appartenenza politica sono uno dei problemi da risolvere in questo paese”.