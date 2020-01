Fabio Anselmo e Ilaria Cucchi: “Quereliamo i Pinguini”

“Quereliamo i pinguini”. L’avvocato Fabio Anselmo annuncia un’imminente querela per diffamazione a carico dei Pinguini ferraresi che nella pagina Facebook si sono prodigati in offese e insulti nei suoi confronti e in quelli di Ilaria Cucchi e dei suoi genitori.

Come rivelato da Estense.com, nel gruppo estense degli ‘anti-Sardine’ sono numerosissimi i post ad alto contenuto di odio e di violenza contro vari soggetti percepiti come nemici politici, da Carola Rakete ad Aldo Modonesi, da questo stesso giornale a, appunto, Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo.

Contro questi ultimi i commenti sono apparsi particolarmente ripugnanti. In un caso, ad esempio, sotto un post pubblicato da uno degli amministratori della pagina, Paola Romani, con la foto della sorella di Stefano Cucchi sul lettino di ospedale e accompagnata dalla scritta “piccolo spazio pubblicità” si possono leggere frasi come “ti venga un cancro a te e tua mamma”; “staccate la spina a questa m***a”; “il male non si augura a nessuno, ma qualche eccezione…, spero in qualcosa di… così la togliamo dai c******i”, “un bel clistere con olio di ricino a tutto passa”; “sta z*****a che ha messo al mondo uno spacciatore di m***a”; “ha preso quello che seminava”; “quella schifosa che sta ridendo della morte del fratello”; “bruciarla col gpl”; “quanto sei c*****a, goditi i soldi di quel d*****o di tuo fratello”; “c***o di donna”; “speriamo che anche il figlio si droghi”.

In un altro post che la ritrae con l’avvocato Anselmo, che è anche suo compagno, si leggono commenti che fanno riferimento all’incesto e che giocano con la differenza di età tra i due e offese pesantissime dirette al legale: “È il numero uno dei delinquenti, mangiasoldi a tradimento, una z***a di uomo, non ha mai difeso un innocente, anzi li ha fatti condannare”, scrive un pinguino. Ora dovrà anche risponderne.

“Mi piacerebbe incontrarli uno ad uno e parlare loro guardandoli meglio negli occhi. Vorrei davvero comprendere l’origine di tanta cattiveria. È comunque scontata la denuncia-querela e la seguente causa civile”, commenta infine il legale.