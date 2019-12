Ristorazione in lutto, è morto lo chef de La Romantica

Il mondo della ristorazione è in lutto per la scomparsa di Enrico Cavallina, storico gestore e chef della trattoria La Romantica. Il ristoratore è venuto a mancare lunedì 23 dicembre, stroncato da un infarto improvviso e fatale all’età di 53 anni.

Cavallina, vero esperto della cucina tipica ferrarese, gestiva il ristorante di famiglia in via Ripagrande insieme a Stefania Marchetti in sala e Andrea Cavallina per la parte da sommelier.

Enrico era conosciuto per il suo innato talento culinario, perfezionato alla scuola alberghiera Vergani, da cui sono usciti tutti gli abili collaboratori che in questi anni si sono formati nella trattoria del centro storico estense sotto la sua guida ai fornelli.

Maestro di cucina e rinomato chef, apprezzato per i suoi piatti tradizionali del territorio quanto per i menù più creativi, ha dedicato tutta la sua vita alla continuità della cultura gastronomica locale, da trasmettere con passione a collaboratori e clienti.

A portare avanti la sua eredità è il figlio di Stefania e Andrea, Alessandro Cavallina, che da tempo si prodiga ai fornelli. Il ristorante è rimasto chiuso per lutto la vigilia di Natale, ma il 25 dicembre ha riaperto i battenti per il pranzo di Natale, ricevendo tantissimi messaggi di cordoglio.

Il dolore per la perdita è profondo e inconsolabile per tutta la famiglia, specie per la sua compagna Maria Teresa Brunelli: “Ti voglio ricordare così, sempre sorridente, sempre con me nella vita e nel lavoro – è il ricordo affidato ai social -. Oggi non è non sarà più Natale senza di te… mi manca l’aria. Sei stato un compagno meraviglioso e unico, qui non sarà più la stessa cosa”.