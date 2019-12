Tragedia alla vigilia di Natale, elettricista morto alla Città del Ragazzo

Una vigilia di Natale segnata dalla tragedia. Nel primo pomeriggio di martedì 24 dicembre, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo ferrarese di 40 anni. A fare la triste scoperta, verso le 15, è stato il padre che ha rinvenuto il corpo alla Città del Ragazzo, dove i due lavoravano come elettricisti.

Padre e figlio gestivano infatti una ditta di famiglia, impiegata nei lavori di adeguamento dell’impianto elettrico all’istituto don Calabria in via Comacchio. Il 40enne aveva quindi libero accesso alla struttura, dove era intervenuto nella tarda mattinata della vigila per alcuni lavori urgenti.

Il padre non era più riuscito a contattarlo, così si era messo sulle sue tracce che lo hanno portato all’istituto di via Comacchio, dove si è trovato di fronte alla tragedia già compiuta. L’uomo, che aveva problemi economici e familiari, ha deciso di farla finita e si è impiccato nel sottotetto.

Sul posto si sono immediatamente precipitate ambulanza e automedica, ma i soccorsi del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica del dramma consumato sotto le feste, un periodo in cui il dolore si è acuito fino a spingerlo a compiere l’estremo gesto. Lascia due figli piccoli.