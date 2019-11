Operazione antidroga nel nord Italia, arrestato un 36enne residente a Ferrara

C’è anche un albanese residente a Ferrara fra i dodici arrestati nell’ambito dell’operazione antidroga “Casper” condotta dalla Squadra Mobile di Bologna. Si tratta di Denis Agasi, un 36enne che vive da anni in città, che farebbe parte di un’associazione per delinquere formata da albanesi dedita al traffico internazionale di stupefacenti, cocaina in particolare.

Agasi è indagato per essere stato trovato in possesso nel tempo di un chilo di cocaina ed è stato arrestato nella prima mattinata di ieri, così come gli altri indagati.

Secondo gli inquirenti lo stupefacente veniva introdotto in Italia da Belgio e Albania e distribuita soprattutto tra Emilia Romagna e Toscana e i corrieri la trasportavano a bordo di auto modificate, oltre a utilizzare fra loro in linguaggio criptato.

Al vertice dell’organizzazione secondo gli investigatori figurava il 39enne albanese Henry Locka, conosciuto con lo preudonimo ‘Bertì’, già noto alle forze dell’ordine di Bologna. Nell’operazione antidroga sono stati impiegati circ 150 agenti per l’esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare e per numerose perquisizioni effettuate in diverse città del nord Italia.