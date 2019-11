La Casellati a Giurisprudenza su riforme e costituzione: “L’autonomia differenziata è opportunità da cogliere”

di Andrea Profili

Il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati torna nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara, dove ha compiuto i suoi studi in età giovanile, per una lectio magistralis sul tema “Riforme istituzionali e principi fondamentali della Costituzione”. Partendo dal dopoguerra, la seconda carica dello Stato ha intrapreso un breve excursus storico grazie al quale ha illustrato principi della nostra Costituzione, “basata sulla volontà di modellare le Istituzioni Repubblicane in modo tale da prevenire e contrastare derive autoritarie o plebiscitarie”.

Si è parlato anche di articolo 138 della Costituzione, ovvero quello che stabilisce le norme per la revisione della Costituzione stessa, ponendo la questione del rapporto tra Potere Costituente e Potere di Revisione Costituzionale, aprendo la porta a modifiche a condizione che si preservi il nucleo originale del Documento.

“Sono stati individuati come principi fondamentali costituzionali – continua Alberti Casellati – la Sovranità Popolare, l’Unicità della Repubblica, il Diritto alla Tutela Giurisdizionale, l’Autonomia e l’Indipendenza della Magistratura, i Diritti inviolabili dell’Uomo e tra questi la libertà personale nelle sue differenti forme e modalità di manifestazione”.

Parlando di attualità e autonomie, ha affermato che “l’autonomia differenziata, come prevista dalla Costituzione, debba essere valutata come un’opportunità per garantire maggiori e migliori servizi ai cittadini. Un’opportunità da cogliere, in ogni caso, salvaguardando il principio di sussidiarietà e continuando a garantire allo Stato Centrale l’esercizio del potere legislativo ed esecutivo nelle materie fondamentali.”

“Proseguire nel cammino delle riforme per dare al nostro Paese istituzioni efficienti – conclude – è un dovere comune. Tuttavia, mettere mano alla Costituzione anche solo per modificarne i singoli aspetti esige che ciò avvenga attraverso un dibattito che implichi il coinvolgimento di tutte le forze politiche e apertura al dialogo con la società, perché la Costituzione è il patto fondativo della convivenza civile in cui tutti hanno diritto a identificarsi”.

Spazio anche per un messaggio strettamente rivolto agli studenti, invitandoli a estendere la cultura, sia giuridica che generale, e a frequentare i luoghi del sapere, nei quali costruire la loro personalità, la loro professione e il loro avvenire. “La cultura è un grande ponte tra i Paesi”.

Infine, un pensiero rivolto anche alla situazione d’emergenza di Venezia, ma che sta colpendo anche altre regioni: “Lo dico dall’inizio del mio mandato, l’Italia è un Paese fragile: noi abbiamo bisogno di mappare tutto il territorio per monitorare ed evidenziare le situazioni a rischio, per mettere in sicurezza le zone che hanno gravi dissesti idrogeologici. Se a questo si aggiungono anche i cambiamenti climatici, non ci troviamo più in una situazione di emergenza ma purtroppo di pericolo costante. C’è la necessità che si provveda al più presto a rimediare a questa situazione, perché abbiamo Paesi che scompaiono, che perdono la loro identità, ma anche drammi personali e anche economici”.

Prima di giungere a Ferrara la seconda carica dello Stato è stata impegnata a Rovigo, dove ha inaugurato a Palazzo Angeli la nuova sede distaccata di Giurisprudenza di Unife nella città polesana. Al doppio evento hanno partecipato le autorità civili, militari e religiose delle due città e delle rispettive regioni, Veneto ed Emilia-Romagna, ospitate dal direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Daniele Negri, e alla presenza del prorettore dell’Università degli Studi di Ferrara, Enrico Deidda Gagliardo. Presenti inoltre numerosi rappresentanti del tessuto economico e associativo, oltre a molti studenti e docenti del Dipartimento e di altri atenei.

Alla stampa e ai presenti il presidente Alberti Casellati ha dichiarato di essere “molto felice di essere tornata nella sua Università, che oggi rappresenta un polo straordinario di conoscenza e didattica, ideale per i giovani che da qui intendano raggiungere i traguardi più ambiziosi”.

Grande, infatti, l’entusiasmo espresso dagli studenti che hanno assistito all’evento: “Le parole del presidente Alberti Casellati sono senz’altro fonte d’ispirazione per tutti noi, che seguiamo le sue orme nelle stesse aule che ha frequentato all’inizio della propria carriera nel diritto. Ma credo abbiano un valore particolare per noi studentesse – ha commentato una nuova immatricolata alle prese con il primo esame in Diritto Costituzionale – perché davanti al suo esempio non esistono scuse: abbiamo scelto un percorso di studi complesso, ma fondamentale e meraviglioso. E con il quale davvero tutto è possibile”.