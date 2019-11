Premio Letteratura Ragazzi, scelte le terne finaliste

Cento. Lunedì 4 novembre si è riunita la giuria tecnica del Premio Letteratura Ragazzi, il più storico e longevo premio di letteratura per ragazzi promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento e arrivato alla 41° edizione.

La giuria formata da Manuela Gallerani (Università di Bologna), Anita Gramigna (Università di Ferrara), Roberta Favia (blogger), Silvana Sola (Ibby Italia), Luigi dal Cin (scrittore) e Severino Colombo (giornalista del Corriere della Sera) ha valutato 156 libri e dopo un confronto costruttivo ha scelto le terne finaliste.

La terna finalista della scuola primaria è composta da “La danza delle rane” di Anna Vivarelli e Guido Quarzo, Silvia Mauri (Editorale Scienza), “I cuscini magici” di Evghenios Trivizàs e Noemi Vola (Ed. Camelozampa) e “Che bravo cane” di Meg Rosoff (Ed. Rizzoli).

In lizza per la scuola secondaria di primo grado “Il ladro dei cieli” di Christian Hill (Ed. Rizzoli), “Il pavee e la ragazza” di Siobhan Down ed Emma Shoard (Ed. Uovo nero) e “Un sogno sull’oceano” di Luigi Ballerini (Ed. San Paolo).

Il Premio Poesia va a “La Diga” di David Almond e Levi Pinfold (Ed. Orecchio Acerbo) mentre tra i libri segnalati figurano “Lettere a una dodicenne sul fascismo di ieri e di oggi” di Daniele Aristarco (Ed. Einaudi ragazzi) e “Shhh. L’estate in cui tutto cambia” di Magnhild Winsnes (E. Mondadori).