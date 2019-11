Battuta d’arresto per il Kleb, cade rovinosamente a Forlì

di Matteo Bellinazzi

Altra trasferta dal sapore amaro in terra romagnola per la FeliPharma che dopo la sconfitta a Ravenna si vede tornare a casa con il referto giallo anche da Forlì. L’Unieuro rifila 104 punti a una Ferrara che fino a questa partita ne aveva concessi non più di 77 agli avversari.

Il Kleb si presenta in fiducia dopo la netta vittoria con Udine di pochi giorni prima e prende subito confidenza con il canestro. Dopo l’ottimo avvio degli estensi però Forlì si sveglia e inizia a giocare portando la gara in equilibrio, e mettendosi poi saldamente alla guida della partita.

Grazie alle eccellenti percentuali da tre punti, con 14 canestri da oltre l’arco,i romagnoli dilagano nel secondo tempo gestendo senza troppa fatica una FeliPharma che può recriminarsi le troppe palle perse (18).

La cronaca: La FeliPharma comincia sotto il segno di Vencato che prima segna e poi serve l’assist aFantoni per lo 0-4 iniziale a favore degli ospiti. Si scalda Campbell che manda a bersaglio due triple in fila, scrollandosi un po’ di polvere dalle spalle dopo le difficoltà al tiro pesante in questo inizio di campionato.

Sul 3-12 per il Kleb coach Sandro Dell’Agnello ne ha abbastanza per fermare la partita ma i suoi continuano ad avere difficoltà a trovare canestri e Campbell ne approfitta per segnare la terza tripla su altrettanti tentativi.

Dopo la partenza diesel l’Unieuro si mette in moto, grazie ai cinque punti segnati dai due ex Rush-Ndoja. Inizia la partita vera e Forlì rientra pienamente in gioco.Con il canestro da oltre l’arco di un ispiratissimo Rush, da 10 punti in 10 minuti, si guadagna anche il vantaggio, consolidandolo sul finire della prima frazione sul 24-21.

I romagnoli hanno definitivamente scaldato la mano. Benvenuti apre il secondo quarto con tre punti mentre dall’altra parte gli estensi si affidano al proprio capitano dentro l’area. Leka cerca forze giovani dalla panchina. Beretta e Buffo portano nuova energia e Ferrara si rifà sotto a meno 1 (33-32 al 15’).

A contrastare le eccellenti percentuali da oltre l’arco dei romagnoli fa sentire il suo peso Beretta, presenza importantissima dentro l’area sui due lati del campo per i biancazzurri.

Non basta però a riagganciare la gara che vede la truppa di Dell’Agnello ancora saldamente al comando sul 51-44 dopo i primi venti minuti di gioco.

Alla ripresa delle operazioni torna a segnare Campbell, silente dopo le tre triple in avvio. L’apporto del 42 ispira la rimonta del Kleb che con Wiggs in contropiede va ad appoggiare la parità a quota 53.

È però solo l’ultima fiammata del Kleb prima di spegnersi. Rush respinge l’assalto estense e poi Ndoja punisce una sanguinosa palla persa rimettendo un paio di possessi pieni di distanza tra le due formazioni.

Al festival del tiro da tre si aggiunge anche Benvenuti che accende l’Unieuro Arena e dà il là alla fuga di Forlì (71-60 al 27’).

Sulla sirena della terza frazione Giachetti affossa la FeliPharma a -18 punti, sferzando quello che ha tanto l’aria di essere il colpo del Ko.

I romagnoli infatti passeggiano nell’ultimo quarto che serve solo a definire il punteggio da mandare in archivio sul 104 a 90 in favore dei padroni di casa.

Unieuro Forlì – FeliPharma Ferrara 104-90 (24-21, 27-23, 30-19, 23-27)

Unieuro Forlì: Erik Rush 20 (4/6, 4/7), Jacopo Giachetti 17 (5/7, 1/3), Maurice Watson jr 16 (2/7, 4/5), Lorenzo Benvenuti 16 (5/5, 2/3), Klaudio Ndoja 13 (1/2, 2/3), Davide Bruttini 11 (1/2, 0/0), Pierpaolo Marini 10 (1/7, 1/4), Samuel Dilas 1 (0/0, 0/0), Danilo Petrovic 0 (0/0, 0/3), Luca Campori 0 (0/0, 0/1), Kaspar Kitsing 0 (0/0, 0/0), Federico Cinti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 24 / 29 – Rimbalzi: 28 8 + 20 (Klaudio Ndoja 7) – Assist: 19 (Jacopo Giachetti 8)

FeliPharma Ferrara: Sekou Wiggs 18 (7/11, 1/3), Luca Vencato 15 (3/8, 2/2), Folarin Campbell 14 (1/1, 4/7), Tommaso Fantoni 14 (7/10, 0/0), Patrick Baldassarre 9 (3/6, 1/3), Alessandro Panni 8 (0/2, 1/4), Eugenio Beretta 8 (3/3, 0/1), Michele Ebeling 2 (1/1, 0/1), Alessandro Buffo 2 (1/1, 0/1), Carlo Balducci 0 (0/0, 0/0), Giovanni Ianelli 0 (0/0, 0/0), Alessio Petrolati 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 18 – Rimbalzi: 41 14 + 27 (Tommaso Fantoni 9) – Assist: 19 (Luca Vencato 6)