Fugge ad alta velocità lungo le strade cittadine, bloccato e denunciato

Si è dato alla fuga ad alta velocità lungo le strade cittadine per evitare un controllo della Polizia, innescando così un inseguimento e mettendo a repentaglio la vita di numerosi passanti a causa delle sue manovre pericolose.

Alla fine un 58enne di origini pugliesi è stato bloccato e denunciato in stato di libertà per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Sulla sua vettura, infatti, gli agenti hanno trovato una forbice con punta acuminata, una chiave inglese, un tondino in ferro modificato artigianalmente (riconducibile come forma alla chiave di un’automobile), posizionati in una piccola sacca tipo astuccio vicino alla maniglia di apertura della portiera lato guida. Gli oggetti rinvenuti sono stati sequestrati.

L’episodio si è verificato alle 16 del 1° novembre, quando l’equipaggio di una Volante, nel transitare in corso Piave nei pressi dello stadio Mazza, ha notato provenire dal senso opposto di marcia un’auto che aveva sorpassato in modo brusco un’altro veicolo. I poliziotti si sono affiancati all’auto per chiedere spiegazioni della manovra effettuata, ma il conducente ha farfugliato qualche parola senza una spiegazione valida, pertanto gli è stato intimato di fermarsi poco più avanti. Il conducente però ha ignorato l’invito e ha proseguito incurante la marcia, imboccando via Montegrappa, aumentando vistosamente l’andatura, iniziando così la fuga ad alta velocità.

L’equipaggio della Polizia di Stato, effettuata l’inversione di marca, ha iniziato un inseguimento, chiedendo nel frangente l’ausilio di un’altra Volante sul territorio. L’inseguimento si è sviluppato lungo via Montegrappa, via Cassoli, corso Isonzo, via Agnelli, viale IV Novembre (dove il conducente ha passato gli incroci con corso Piave e via Cassoli con i semafori rossi e una folta presenza di pedoni), viale Cavour, via Ortigara, via Poledrelli per poi concludersi in corso Vittorio Veneto, dove l’uomo è stato bloccato con il sopraggiungere, dal senso opposto, dell’equipaggio della seconda Volante.

Considerati gli svariati precedenti di polizia del 58enne, nonché il tentativo di fuga, si è proceduto alla perquisizione personale e dell’auto, con successiva denuncia dopo il ritrovamento degli oggetti.

Sul posto è giunta anche una pattuglia della Polizia Municipale che ha redatto i verbali per l’infrazione dei due semafori rossi superati in viale IV Novembre, per la velocità, per non aver ottemperato all’ordine di fermarsi all’alt e per non aver esposto regolarmente la targa di prova.