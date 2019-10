Cagliari 1 – 0 Spal | 🔴 LIVE

Torna dopo la settimana di pausa per fare posto alla nazionale la Serie A con la Spal che, nella sua trasferta sarda dopo una più che buona prestazione contro il Parma, si prepara ad affrontare il Cagliari al ‘Sardegna Arena’.

La Spal vuole a tutti i costi replicare quanto di buono fatto al ‘Mazza’ al match precedente, quando con una partita non eccelsa ha comunque parso di far vedere i primi segni di ripresa dopo un avvio di stagione nero. Il Cagliari invece punta a mantenere la sua posizione nella metà alta della classifica il più a lungo possibile mettendo in fretta punti in cascina.

Rolando Maran quindi schiera un 4-3-1-2 con Olsen tra i pali; Faragò, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Nainggolan, Cigarini, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone.

Sarà un 3-5-2 invece il modulo scelto da Leonardo Semplici per i biancazzurri, con una squadra che ricalca in modo abbastanza fedele quella della vittoria contro il Parma. In porta c’è il solito Berisha seguito da Tomovic, Vicari, Igor; Sala, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari.