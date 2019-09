Spal Primavera, primo pari in campionato: 2 a 2 con il Cittadella

di Davide Soattin

Dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro l’Hellas Verona, la Spal Primavera trova un altro stop – questa volta in campionato – facendosi rimontare da 2-0 a 2-2 dal Cittadella nella terza giornata di campionato, giocata tra le mura amiche del centro sportivo di via Copparo.

La cronaca. I biancazzurri partono forte e si rendono pericolosi in avvio con due conclusioni velenose di Sare e Teyou che finiscono a lato di poco, preludio alla rete del vantaggio firmata dal destro a giro di Cuellar al 26′. In chiusura della prima frazione di gioco poi c’è spazio anche per il raddoppio estense con Farcas che, sugli sviluppi di un corner, al 44′ appoggia in rete di sinistro su assist di Spina.

Ma il registro della sfida cambia già nelle prime battute del secondo tempo, con il Cittadella che accorcia le distanze al 53′ con Borgo, bravo e astuto a trovare un varco vincente dopo una mischia in area biancazzurra. Il pari dei veneti infine arriva al 68′ con una conclusione dalla distanza di Rossi, che regala così un punto alla propria squadra, fermando sul pari la Spal, protagonista in negativo di una rimonta che la porta a quota quattro punti in classifica.

Sabato prossimo, i biancazzurri saranno impegnati in trasferta sul campo dello Spezia.

Spal-Cittadella 2-2 (2-0)

Spal: Meneghetti, Iskra (dal 52′ Uddenas), Alessio (dal 66′ Pasqualino), Kryeziu, Spina, Farcas, Sare, Teyou (dal 33′ Fregnani), Babbi, Cuellar, Ellertsson (dal 66′ Campagna). A disp.: Galeotti, Maksymowicz, Csinger, Horvath, Minaj. All.: Fiasconi.

Cittadella: Plechero, Rossi D., Zanella (dal 46′ Munaretto), Tomasi, Rosa, Smajlaj, Del Grosso (dal 7′ Pezzuti, dal 85′ Omoregie), Saggionetto (dal 46′ Ghion), Borgo, Vranovci (dal 46′ Scapin), C. Rossi. A disp.: Roscio, Varotto, Memushi, Fiorese, Scapin. All.: M. Rossi.

Reti: 26′ Cuellar (S), 44′ Farcas (S), 53′ Borgo (C), 68′ C. Rossi (C).

Arbitro: Giaccaglia di Jesi.

Note: ammoniti Pasqualino (S), Campagna (S), Munaretto (C).