Verso Juve-Spal, Semplici e gli infortuni: “Saremo obbligati a fare turnover”

di Davide Soattin

Davide contro Golia. Spal contro Juventus. Dopo le sconfitte da dimenticare contro Sassuolo e Lecce, i biancazzurri andranno di scena contro la Vecchia Signora di Maurizio Sarri per cercare di replicare la brillante prestazione sfornata nel secondo tempo del match giocato con la Lazio, seppur – come spiegato da Leonardo Semplici nella conferenza stampa prepartita – il bollettino medico proveniente dall’infermeria non sorrida di certo agli estensi.

Oltre a Fares, D’Alessandro e Di Francesco infatti – per lui lesione distrattiva del bicipite femorale della coscia destra – non sarà della partita neanche Kurtic, reduce da un trauma contusivo al ginocchio sinistro, obbligando così il tecnico fiorentino a un turnover che pare essere per forza di cose più che necessario: “Saremo obbligati a farlo per alcune assenze e defezioni. Federico ancora non sappiamo quanto potrà essere di nuovo a disposizione, mentre Jasmin da martedì potrà recuperare salvo complicazioni. Gli stessi Valoti e Felipe non stanno bene e stiamo valutando se utilizzarli o meno domani. Ma al di là di questo, chi scenderà in campo darà il massimo e farà una bella prestazione”.

“In questi due giorni – ha proseguito l’allenatore – ho cercato di tenere su il morale dei ragazzi, perché queste sconfitte non fanno bene sotto l’aspetto emotivo. Ho fatto in modo che si buttassero subito il risultato negativo alle spalle, favorendo così la concentrazione su un match straordinario che andremo a giocare contro una delle squadre più forti d’Europa. Questa partita ci dovrà dare tanto sotto l’aspetto mentale, sarà una prova importantissima e sono convinto che i miei uomini ci terranno a fare bene e mettere in difficoltà una grande formazione come lo è la Juve”.

A questo proposito, Semplici si aspetta e si auspica novanta minuti tutto cuore da parte dei biancazzurri all’Allianz Stadium: “Affrontiamo una squadra che sta cercando di crescere sotto l’aspetto del gioco con un nuovo allenatore, che ritengo di grande spessore. Ma non ci deve togliere niente. Bisognerà stare in partita, con la bravura e la consapevolezza di essere pronti a fronteggiare certe situazioni in una maniera migliore. Già da domani voglio vedere una squadra che provi a giocare la partita con personalità e che sappia quello che fa, mostrando la sua identità, anche rischiando. Solo così possiamo arrivare a raggiungere il nostro obiettivo”.

“Quest’anno – ha aggiunto il tecnico, analizzando le possibili motivazioni di quella paura vista negli occhi di Petagna e compagni prima del match con il Lecce – i ragazzi hanno una grande responsabilità, soprattutto dopo gli ultimi due anni. C’è una consapevolezza diversa e più importante nei confronti della piazza, della tifoseria e delle aspettative che si possono creare. Tutto ciò ha creato qualche timore di troppo. La paura è giusto averla, ma se viene trasformata in qualcosa di positivo. Sennò si commettono errori che non devono accadere. Starà a me e allo staff tecnico guidarli in questo percorso di crescita”.

In chiusura, il trainer spallino ha riservato anche un pensiero nei confronti del recente comunicato a firma Curva Ovest: “Devo davvero fare loro i complimenti, perché sembrano sempre capire prima quello che dobbiamo fare. Giocano sempre d’anticipo, sono veramente bravi. Li sentiamo vicini, anche quando ci hanno applaudito dopo la sconfitta con il Lecce. Bisogna andare avanti con il coraggio e il sorriso, dando il massimo senza essere scontenti. Siamo convinti che alla lunga verranno fuori le nostre qualità. Le possibilità per raggiungere la salvezza le abbiamo tutte”.