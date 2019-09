Pesca sportiva, ottimi risultati agonistici per la Fipsas

L’attività agonistica della Fipsas è ripresa a pieno ritmo su tutti i livelli. In campo nazionale il Campionato Italiano per squadre di società doveva disputare due prove sul campo di gara del Bacino di Corbara ad Orvieto ma, dopo una bella gara nella giornata di sabato 21 settembre, la gara del giorno successivo è stata annullata a causa della impraticabilità del campo di gara dovuta a un violento nubifragio abbattutosi sulla zona nella nottata tra sabato e domenica.

La classifica generale vede in testa la formazione toscana dell’Oltrarno Colmic, mentre Ferrara si piazza al 26esimo posto degli Amici per la Pesca 2011 Tubertini e al 33esimo per la Canne Estensi Colmic. Sabato 5 e domenica 6 ottobre alle Vallette di Ostellato si terranno gare decisive, che vedranno all’opera il meglio dell’agonismo nazionale, dove si andrà ad assegnare il titolo di Campione d’Italia per Società 2019 e l’accesso al Campionato del Mondo per Club del 2020.

In campo provinciale si è chiuso il Campionato Pulcini e Esordienti con il successo di Maurizio Fagioli della PS FE Casumaresi Tubertini; per quanto riguarda i campionati riservati a Allievi, Giovani e Juniores il comitato di settore provinciale deve ancora comunicare la data dell’ultima prova. Sempre in provincia si è disputata l’ultima prova del Campionato promozionale o Serie C sul campo di gara di Ostellato Vecchio con l’organizzazione della ASD Castello Maver con Claudio Cavallari come direttore di gara e Alberto Guerzoni in veste di giudice.

La vittoria di settore è andata a Adriano Leprotti, Giorgio Benetti della PS FE Casumaresi Tubertini, Giuseppe Checchi, Domenico Leonetti della Mirabello Dario Maver, Francesco Borgatti, Giovanni Gilli della Canne Estensi Colmic, Antonio Curarati del Castello Maver e Daniele Balboni della Cannisti Renazzesi Colmic.

A livello di squadra, successo per la PS FE Casumaresi Tubertini.

La classifica finale della competizione vede l’assoluto predominio della Canne Estensi Colmic che piazza tre squadre ai primi tre posti e si proclama Campione Provinciale 2019, mentre la classifica individuale assegna il titolo a Daniele Balboni. In ambito provinciale si è tenuta la terza prova del Campionato a Coppie di Carpfishing con i successi delle coppie Mirco Alvisi e Diego Zannarini dell’Oasi Pilastrello, Cristiano Secchieroli e Gerardo Grillanda della Cavalletta, Nicola Zanella e Nicola Finessi del Ferrara Carp Team che si portano così al comando della classifica generale a una gara dal termine.

Rimanendo in tema di Carpfishing, giovedì 26 Settembre nell’ambito del Galà dello Sport verranno assegnate le Medaglie di Bronzo Coni al Valore Atletico a Emanuele Zappaterra, Federico Tuffanelli e Diego Negrini. Il prossimo fine settimana il campo di gara delle Vallette ad Ostellato ospiterà le due gare di finale del Trofeo di Serie A2.