Spal, Semplici: “Se si va sotto, non ci si deve disintegrare”

di Davide Soattin

Al termine del match tra Sassuolo e Spal, terminato con il tris dei neroverdi su Petagna e compagni, Leonardo Semplici è intervenuto nel corso della conferenza stampa post-partita, analizzando una sconfitta che riporta con i piedi per terra i ferraresi, dopo la vittoria in rimonta contro la Lazio nell’ultima giornata.

“Fino al momento del secondo gol – ha spiegato l’allenatore toscano – avevamo fatto discretamente per come l’avevamo preparata, e devo dire che la squadra non mi era dispiaciuta. Certo, potevamo essere un poco più incisivi. Ma purtroppo l’errore commesso sul primo gol ci ha inizialmente fatto perdere serenità e tranquillità. Mi ero raccomandato con i ragazzi di avere più fiducia e spregiudicatezza e invece nella ripresa siamo partiti male, subendo il tre a zero”.

L’allenatore ha poi aggiunto: “Sappiamo qual è il nostro percorso e quali le difficoltà che incontreremo. Starà noi a capire bene dove abbiamo sbagliato con i ragazzi, allenandoci e ripartendo con più determinazione per migliorarci. Soprattutto se si va sotto non ci si deve disintegrare e per questo motivo voglio vedere un atteggiamento diverso, senza prestare il fianco all’avversario per disunirsi”.

Semplici si è successivamente soffermato sull’infortunio al ginocchio di D’Alessandro, esprimendosi in un secondo momento su i valori delle rose concorrenti in questa stagione: “Domani Marco farà gli accertamenti e spero che non si tratti di qualcosa di grave, sia per lui che per noi. Il campionato è differente rispetto agli anni precedenti, a maggior ragione se si guardano gli investimenti. Non aver completato la rosa durante il ritiro ci ha leggermente destabilizzato. Stiamo lavorando per cercare di ritrovare il nostro equilibrio, per fare meglio in partite del genere e raggiungere il nostro obiettivo”.

Sulla stessa lunghezza d’onda del tecnico anche Simone Colombarini: “Si sperava di fare una prestazione migliore e di venire a casa con qualche punto. Non si può essere felici. Probabilmente il gol allo scadere di primo tempo ci ha tagliato le gambe, ma le occasioni più belle le abbiamo avute nella seconda frazione di gioco, quando il risultato era già a nostro sfavore. Si poteva riaprire la partita, poi qualche occasione non è entrata per sfortuna e imprecisione dei nostri attaccanti”.

“Dobbiamo comunque ripartire – ha sottolineato il patron – e sapere che in ogni partita ci saranno sempre tre punti in palio, ma sappiamo che sarà necessario mettere in campo il massimo delle nostre possibilità, con la consapevolezza che si potrà fare risultato su qualsiasi campo. Ce lo dobbiamo mettere bene in testa e cominciare a ragionare così già dalla prossima gara contro il Lecce, una partita che sarà importante visti i valori in gioco”.

A prescindere dal risultato, sempre grande l’apporto dei circa 1.500 provenienti da Ferrara: “So che ci sono e ci saranno sempre. Come so che vogliono vedere l’impegno in campo. Io spero di riuscire al più presto di riuscire a ripagare. Anche la squadra sente questo affetto e cercherà di ringraziarli già da mercoledì, quando avremo bisogno di uno stadio pieno di gente pronta a incitarci e lottare insieme a noi perché la posta in palio è davvero importante”.

Ne è consapevole Francesco Vicari: “Affronteremo una squadra tosta e cercheremo subito di riscattarci. Oggi gli episodi ci hanno davvero penalizzato e cose così non possono farci bene. Non possiamo aspettare un risultato negativo o positivo per crearci gli stimoli. Se devo vedere una cosa positiva da questa giornata sono i tifosi, che ci hanno applaudito e sostenuto fino all’ultimo. Questa è stata la nostra forza in questi anni. Per noi è tanto. Siamo già concentrati a mercoledì e domani inizieremo a lavorare duro per prendere i tre punti che ci spettano”.