Sassuolo 3 – 0 Spal | 🔴 LIVE

Torna in campo la Spal per la sua quarta partita di campionato, in trasferta contro il Sassuolo, con Semplici che modifica parzialmente lo schieramento in campo della sua squadra nel tentativo di totalizzare i tre punti dopo la performance della scorsa settimana contro la Lazio che ha solo in parte abbassato la fame di vittorie generatasi nelle prime partite di questa Serie A dei biancazzurri.

E così se De Zerbi si affida a un 4-3-3 composto da Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Peluso; Traoré, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Defrel, Semplici invece cambia strategia e promuove i giocatori più efficaci della settimana scorsa.

La Spal scenderà in campo con un 3-4-2-1. Tra i pali rimane Berisha, una sicurezza che si presta anche ai miracoli, poi dal primo minuto ci sono Cionek, Vicari, Tomovic; D’Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic; Di Francesco, Strefezza (cambio decisivo contro la Lazio); Petagna.