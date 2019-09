Spal. Paloschi e Moncini a segno nell’amichevole in famiglia

di Andrea Mainardi

Sgambata senza intoppi, quella andata in scena nel pomeriggio di sabato sul campo del centro sportivo ‘G.B Fabbri’, davanti a circa quattrocento tifosi che hanno approfittato della bella giornata e della pausa del campionato per vedere la Spal un po’ più da vicino.

In campo non si sono visti Reca, Berisha, Kurtic, Cionek e Jankovic impegnati con le rispettive selezioni nelle qualificazioni ai prossimi campionati europei, e anche Floccari e Sala non sono rimasti a guardare i compagni disputare la partitella in famiglia.

Si è trattato a dire la verità di due mini gare da poco più di mezz’ora ciascuna dove, nella prima, la ‘Spal A’ è stata schierata con: Letica in porta, Tomovic, Vicari, Felipe in difesa, D’Alessandro, Murgia, Missiroli e Valoti in mezzo al campo e un tridente molto ‘fluido’ composto da Di Francesco, Petagna e Strefezza. Nella ‘squadra B’ invece assieme ai tanti giocatori della Primavera erano aggregati Thiam, Igor, Valdifiori, Moncini e Paloschi.

Dopo i primi frizzanti dieci minuti, dove Thiam si è messo in mostra in almeno tre occasioni, la Spal delle seconde linee si è portata in avanti con la zampata sottoporta di Moncini abile a sfruttare una sponda di testa. Per il resto ritmi piuttosto blandi con mister Semplici che ha provato qualche soluzione tattica soprattutto riguardante la posizione degli esterni, facendo spesso scalare Di Francesco, Felipe, D’Alessandro e Strefezza a varie altezze in campo.

La seconda partitella invece ha visto la Primavera avvalersi di Petagna, Strefezza, Missiroli e D’Alessandro mentre il resto della rosa spallina è stata schierata nell’altra squadra. Questa volta i biancoazzurri più ‘navigati’ non si sono fatti sorprendere ancora e hanno vinto per 1-0 grazie alla rete di Paloschi ben servito da Di Francesco in verticale.

Tra i migliori visti nel complessivo del pomeriggio, ci sono sicuramente Valoti, Strefezza e il giovane Thiam ma sono stati davvero pochi i possibili spunti offerti da questa sgambata. Ora è tempo di preparare la prossima gara contro la Lazio di Manuel Lazzari e di inserire i nuovi arrivi, per regalare alla Spal i primi punti in campionato.