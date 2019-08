Nubifragio a Ferrara e provincia, strage di alberi

Alberi caduti, danni in città e provincia. La violenta bufera che si è scatenata poco dopo le 17, con pioggia e vento fortissimo, non ha risparmiato praticamente nessuna zona di Ferrara, provocando disagi anche nel resto del territorio.

Duro lavoro per i vigili del fuoco, subissati dalle chiamate al centralino non tanto per gli allagamenti dovuti alle precipitazioni, quanto per rami e alberi abbattuti dal vento, che in diversi casi hanno bloccato totalmente o parzialmente le strade, provocando di conseguenza vari rallentamenti al traffico.

Qualche danno alle cose si è ovviamente registrato. E’ il caso di via Vittorio Veneto a Ferrara, dove due alti pioppi sono caduti su altrettante auto parcheggiate nella zona in cui ha sede l’Acer. Il secondo albero fra l’altro ha pure piegato uno dei lampioni della via. Rami e detriti un po’ ovunque lungo le strade cittadine, da corso Isonzo a viale IV Novembre e attorno alle mura cittadine. Alberi abbattuti dal vento anche in viale Belvedere, uno dei quali ha bloccato la strada mentre un secondo ha danneggiato la recinzione in ferro di un’abitazione, così come bloccata da un grosso fusto risultava via Polonia all’incrocio con via Paracelso. Impraticabile anche viale Marco Polo, sempre a causa di un tronco caduto a terra, mentre in viale Alfonso d’Este un grosso ramo precipitato da un platano ha danneggiato i fili elettrici mettendo fuori uso il semaforo all’incrocio con via Carlo Mayr. Parzialmente agibile il resto di viale Alfonso d’Este, con la Polizia Locale a regolare il traffico, nonché Rampari San Rocco, dove le auto hanno dovuto fare lo slalom tra un paio di alberi che hanno parzialmente occupato la carreggiata.

Molti altri gli interventi del vigili del fuoco in città, mentre nel resto del territorio al momento si registrano pioppi e platani divelti dal forte vento sia in superstrada che a Cona e lungo le principali arterie alberate del forese. Le segnalazioni sono moltissime e per una stima dei danni si dovrà attendere il termine degli interventi.

Aggiornamento delle 19:30: Al momento in cui scriviamo, la Superstrada Ferrara-Mare risulta bloccata nel tratto compreso tra via Ravenna e il casello autostradale di Ferrara Sud, a causa di un albero caduto sulla carreggiata: sono in corso i lavori per liberare la strada e ripristinare la circolazione.

Situazione analoga anche sulla strada statale Romea all’altezza di Mesola, al km 53, dove il traffico è provvisoriamento bloccato in entrambe le direzioni a causa di un albero caduto. Le squadre di pronto intervento di Anas sono sul posto per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.