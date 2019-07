Al via la videosorveglianza nel Comune di Cento

di Serena Vezzani

Cento. Ha preso il via definitivamente il progetto di videosorveglianza del Comune di Cento: l’installazione, affidata al gestore Citelum, è finalmente conclusa e prevede la presenza di 27 telecamere, con diversi punti di osservazione, su tutto il territorio di Cento capoluogo, contro le 7 collocate dall’amministrazione precedente ma inattive dal sisma del 2012.

“Un investimento di circa 200 mila euro” dichiara il sindaco Toselli, “che però non si ferma qui: obiettivo dell’amministrazione è di implementare il sistema di videosorveglianza, estendendolo anche alle frazioni, oltre a quella di Renazzo, per contenere micro criminalità, spaccio, degrado e delinquenza, migliorare la sicurezza cittadina, tutelare il patrimonio pubblico e privato, implementare indagini di natura penale e/o amministrativa, e monitorare i flussi di traffico”. In particolare, spiega l’assessore Labianco, “l’installazione potrebbe avvenire nelle frazioni più virtuose che riusciranno ad attivare e mantenere il controllo di vicinato con efficienza”.

La collocazione delle telecamere, con dei dispositivi di ultima tecnologia, permetterà infatti una visione a 360 gradi delle aree interessate, e s’inserisce nella nuova competenza amministrativa di “sicurezza integrata”, che prevede scambi informativi e di strumenti tecnologici interconnessi, possibilità di formazione e aggiornamento congiunti, al fine di un sistema di collaborazione fattiva e operativa tra Polizia municipale, Carabinieri e Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Una sinergia allargata che, con le nuove telecamere, ha “una base di partenza ottima” secondo il comandante della Polizia locale Fabrizio Balderi, “e che permetterà anche di iniziare il percorso amministrativo per l’installazione dei varchi per il passaggio dei veicoli nel Comune”.

Il nuovo sistema prevede, a Cento capoluogo, 5 telecamere al Parco dei giganti, 3 nella stazione, una all’incrocio tra via Rigone e via Bologna, nel parco della Costituzione, nel parco delle Rimembranze, nel piazzale della Rocca, tra via Bologna e via Alighieri, nel piazzale Donatori di sangue, a Porta Pieve, all’incrocio tra via Cremonino, Malagodi, Provenzali, Vittorio Veneto, in via Matteotti, tra via Cremonino, via Bulgarelli e via Vicini, nel parco del Reno, e all’incrocio in Santa Liberata. E ancora: 3 telecamere in piazza Guercino, 2 all’incrocio con via IV novembre e viale Cappuccini, e tra via IV novembre e via Ferrarese; infine, una telecamera in piazza a Renazzo.