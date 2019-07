Podismo. Andreella vince sotto il temporale

Lido di Volano. Il temporale non ha impedito il regolare svolgimento della gara podistica Memorial Ebelardo Simoni, corso al Lido di Volano. La pioggia torrenziale da tempo prevista e puntualmente arrivata ha concesso una breve tregua (45 minuti), che ha permesso di non bagnarsi ai concorrenti della minipodistica e a buona parte di quelli della gara competitiva per poi continuare a flagellare l’organizzazione e i podisti “meno veloci” fino al termine della manifestazione.

Nonostante il pessimo meteo, hanno partecipato alla 18ª edizione del memorial quasi 300 podisti, il primo dei quali è stato il portacolori di Running Comacchio Giovanni Luca Andreella che ha meritatamente vinto la gara, forse un po’ a sorpresa, sull’imolese Lorenzo Polverelli (sulla carta il favorito). Ottimo terzo posto ottenuto in volata per il diciannovenne Portuense Mattia Bergossi.

Nella gara femminile la plurivincitrice (6 vittorie) Nadiya Chubak ha dovuto inchinarsi alla più giovane e fortissima avversaria Caterina Mangolini, che si conferma sempre più l’atleta del momento.

La ventenne di Bosco Mesola in forza ad Atletica Delta (e Atletica Estense per le gare Fidal) ha recentemente vinto (venerdì scorso) una delle gare più competitive del veneto a Solesino battendo un lotto di accreditate atlete.

Classifiche

Minipodistica metri 500

Cat esordienti maschili

1 Cristian Mancin – avis taglio di Po

2 Pietro Rizzo – Barizza sport

3 Cristian Bellagamba – atl. Delta

Cat esordienti Femminili

1 Azzurra Luciani – atl. Delta

Minipodistica Metri 1300

Cat ragazzi femminili

1 Alice Simani – faro Formignana

Cat ragazzi maschili

1 Francesco Bigoni – atl. Delta

2 Simone Mantovani – atl. Delta

Cat cadetti maschili

1 Maicol Mozzato – avis Taglio di Po

2 Matteo Raimondi – salcus

Cat allievi maschili

1 Lorenzo Grassi – faro Formignana

2 Thomas Simani – faro Formignana

3 Francesco Mattia Macis – running Comacchio

Competitiva km 7,4

Maschile

1 Giovanni Luca Andreella – Runniung Comacchio 26,33

2 Lorenzo Polverelli – atl. Forlì 27,16

3 Mattia Bergossi – quadrilatero 27,51

4 Alberto Cometi – lughesina 27,52

5 Luciano Borghi – Bondeno 28,01

6 Michele Mantovani – faro Formignana 28,03

7 Angelo Motta – gp porto Tolle 28,05

8 Davide Tavalazzi – alfonsine 28,59

9 Luciani Domenico – Gabbi 29,06

10 Gaudigli Massimo – gs drago 29,13

Femminile

1 Caterina Mangolini – atl. Delta 29,42

2 Nadiya Chubak – gp lughesina 29,56

3 Giorgia Mancin – running Comacchio 31,42

4 Ilaria Baraldi – faro Formignana 32,19

5 Celeste Ferrini – gabbi 32,41

6 Elisa Marchesini – invicta 32,50

7 Rosanna Albertin – corriferrara

8 Silvia Righetti – Alzavia Naviglio Runners 35,59

Gruppi

1 Quadrilatero 40 iscritti

2 Atl. Delta 24

3 Avis Taglio di Po 17

4 Invicta 16

5 Faro Formignana 15

6 Salcus 13

7 Corriferrara 12

7 Cotignola 12