Spal, il ciao di Manuel: “Sarete sempre nel mio cuore”

di Davide Soattin

Anche l’ultimo protagonista della cavalcata dalla Lega Pro alla Serie A se n’è andato. E con lui vengono riposte nel cassetto dei ricordi anche 207 presenze con la maglia biancazzurra e sei stagioni a dir poco esaltanti, indelebili nella storia della Spal.

Come indelebile rimarrà il nome di Manuel Lazzari, che da oggi è ufficialmente entrato nel libro delle leggende dal glorioso passato spallino, diventando a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Lazio allenata da Simone Inzaghi.

Un passaggio ai biancocelesti che agli occhi dei tifosi biancazzurri suona come un pugno nello stomaco difficile da digerire e amaro da mandare giù, carico di commozione, ma anche – e soprattutto – di emozioni che solo a pensarci fanno venire ancora oggi la pelle d’oca.

La stessa che traspare dal messaggio che Manuel ha voluto affidare ad un post parso sul suo profilo Instagram, come segno di ringraziamento per tutte le testimonianze di affetto ricevute negli ultimi giorni e per quello che Ferrara e la Spal hanno rappresentato per la sua carriera e per lui, dandogli di fatto la possibilità di percorrere una scalata senza precedenti.

Queste le sue parole: “Che dire… sono stati sei anni fantastici con questa maglia addosso. Sette anni con questa splendida società e con questa città. Siamo cresciuti insieme, lottando e vincendo in categoria. Vorrei ringraziare tutto il mondo Spal, dai miei compagni al mister e al suo staff, dalla società ai magnifici tifosi che abbiamo avuto accanto. Sarete sempre nel mio cuore, è stato un ONORE… un abbraccio Manuel”.