Spal, Vagnati a TMW: “Dopo Lazzari, difficile l’addio di altri elementi importanti”

di Davide Soattin

In casa Spal, l’uomo del momento non può che essere il direttore sportivo degli estensi Davide Vagnati, stuzzicato da Tuttomercatoweb – tra una trattativa e l’altra – sui numerosi temi bollenti che accompagnano l’estate dei ferraresi, a partire dalla situazione legata al destino di Fares.

“Il nostro mercato – ha sottolineato il diesse dei biancazzurri, a proposito delle richieste arrivate per l’algerino – non è su Fares, che non pensiamo di dare via. La sostenibilità dell’azienda rientra nei nostri obiettivi, ma a essa va coniugata la salvezza. Se Lazzari andasse via, difficilmente ci priveremo di altri importanti elementi. Salvo poi che non arrivino offerte che devono proprio essere irrinunciabili”.

Uguale la situazione circa il futuro di bomber Petagna: “Si, varrà lo stesso discorso fatto per Mohamed. Qualcuno, quando investimmo su di lui, ci prese per pazzi, ma noi capimmo subito la gran voglia di fare che aveva. Lui è stato bravo a dimostrarla, noi a fare l’investimento che si è poi rivelato giusto”.

Ai poli opposti invece Mirco Antenucci, che parrebbe essere verosimilmente vicino a un passaggio al Bari in Serie C: “Non mi pare sussista un accordo tra Antenucci e il Bari. Indubbiamente il calciatore piace ai pugliesi, abbiamo dialogato con il club ma il punto di incontro non è stato trovato, e non è scontato che sia Bari la destinazione”.

“Anche Costa – ha aggiunto successivamente lo stesso Vagnati – è un profilo con diverse richieste. Oltre al Bari ci sono altre due-tre situazioni da valutare, ma noi non abbiamo l’esigenza di mandare via nessuno. Anche Schiattarella ha richieste, ma hanno dato tanto alla nostra causa e non è una necessità privarci di loro. Certo, è giusto che si guardino intorno, ma non sussiste fretta”.

Una fretta che non sembrerebbe nemmeno esserci per ufficializzare il passaggio di Manuel Lazzari alla Lazio, in procinto di salutare Ferrara dopo sei stagioni esaltanti”: “Ne stiamo parlando e ci sono ancora delle situazioni da chiarire. Finché non ci sono le firme sul contratto non si può parlare di cosa fatta. A ogni modo, siamo a un buon punto”.