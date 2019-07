Lazzari ai saluti: c’è l’accordo con la Lazio

Manuel Lazzari è un giocatore della Lazio. Dopo una meravigliosa cavalcata dalla Serie C2 all’Olimpo della Serie A, e 198 presenze in maglia biancazzurra che gli hanno fatto guadagnare anche la chiamata di Mancini in Nazionale, l’esterno vicentino lascia la Spal in direzione Roma.

A seguito di una lunga trattativa, il direttore dell’area tecnica del club di via Copparo e il direttore sportivo della Lazio Igli Tare hanno raggiunto l’accordo su una base di un conguaglio di circa 8-10 milioni di euro, più il cartellino di Alessandro Murgia che diventerà così di proprietà estense. Per Lazzari, invece, è pronto un contratto quinquennale.

Nonostante le precauzioni che sono sempre doverose in sede di mercato, anche il direttore della comunicazione della Lazio è uscito allo scoperto: “E’ un ottimo profilo, ed è un giocatore appetito da diversi club di valore. Manca solo l’ufficialità”.

Nei piani del club di Lotito, comunque, si sta facendo largo l’idea di provare a portare sulla sponda biancoceleste del Tevere anche Andrea Petagna, che come da accordi presi lo scorso anno, il 1° luglio – insieme a Fares, Dickmann e Valoti – è stato ufficialmente riscattato dall’Atalanta. La speranza del popolo spallino è che il sacrificio annunciato di Lazzari sia l’unica uscita da Ferrara verso la Capitale, ma Petagna non piace solo alla Lazio: alla finestra, infatti, ci sono anche Torino e Fiorentina.

Discorso analogo per l’altro gioiello nella vetrina di via Copparo, quel Mohamed Fares che ha suscitato soprattutto le attenzioni del Sassuolo. Partito Lazzari, comunque, il direttore Vagnati sa già come sostituire l’ormai ex pupillo della Spal, con Marco D’Alessandro pronto a salutare l’Atalanta, club dal quale si prova a chiudere anche per Berisha, indiziato numero uno per rivestire il ruolo di primo guardiano della prossima stagione.