Vende online bici rubate, scatta la perquisizione

Aveva messo in piedi una sorta di rivendita di biciclette di dubbia provenienza e altro materiale, utilizzando un sito di compravendita online. E’ stato però scoperto dai Carabinieri di Argenta dopo la segnalazione di un cittadino di Cattolica, che ha riferito telefonicamente di aver riconosciuto su quel sito due biciclette che gli erano state rubate dal garage della propria abitazione in maggio.

I militari hanno avviato subito gli accertamenti del caso riuscendo a risalire all’intestatario che aveva inserito la proposta di vendita in questione: si tratta di un operaio di Argenta di 41 anni, di origine marocchina, regolare in Italia. Il proprietario delle bici ha inoltre riferito ai Carabinieri di aver intrattenuto una corrispondenza online con il venditore, che in un’occasione gli aveva purtroppo comunicato di aver già venduto le biciclette ma di averne tuttavia disponibili molte altre.

Un particolare che ha fatto scattare venerdì una perquisizione a carico del 41enne, che ha consentito di rinvenire diverso materiale del quale l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza. I militari hanno infatti trovato 31 biciclette di varie marche (Bianchi, Btwin, Lee Cougan, Scott, Olyimpia, Vicini, Cobran, Italwin), otto telefoni cellulari (marca Samsung e Iphone), una coppia di sci da neve, un generatore per corrente elettrica a benzina e un vogatore da camera, il tutto per un valore complessivo prossimo ai 10.000 euro.

Le indagini hanno permesso, al momento, di riscontrare che molte delle biciclette risultavano provenire dall’area di cattolica (Rn).