Si ritrovano gli studenti di 46 anni fa

di Giada Magnani

Benvignante. C’era anche chi è per l’occasione è tornato in Italia dal Portogallo, dove si è trasferito da pensionato. E chi ha voluto dirsi “presente”, arrivando dalle Puglia dove abita da molti anni. Una sorta di piccola diaspora insomma, ma che si è ricompattata venerdì sera, alla Delizia Estense di Benvignante, l’antica dimora di caccia dei Duca d’Este, sita in territorio argentano.

Nella cornice di questo suggestivo castelletto, ora in fase di restyling da parte del comune, proprietario del cinquecentesco maniero sin dal 1992, un gruppo di ex compagni di scuola (diciotto per l’esattezza) della Classe 5/a dell’istituto tecnico commerciale “Vincenzo Monti” di Ferrara, che si è ritrovato per commemorare la “Notte prima egli esami”: ma, per la serie “Non è mai troppo tardi”, ben 46 anni dopo, anche se pareva stessero aspettando ancora il suono della prima campanella.

Ad onor del vero questi “vecchi amici”, si sono già reincontrati. E’ successo almeno altre cinque o sei volte. Ma la nuova occasione, per questi ex studenti, che hanno cominciato il corso per ragionieri tra le barricate del ’68 e che poi, conseguito il diploma di ragioniere, sono entrati quasi tutti in banca (eccetto due che si sono poi laureate in medicina) aveva un sapore del tutto speciale.

Anche se qualcuno è mancato, e mancherà per sempre all’ appello, ora son praticamente tutti dipendenti Inps: a parte un caso infatti (ma pare ne avrà ancora per un solo annetto) tutti hanno lasciato il lavoro e si stanno godendo la terza età, ed anche i nipotini. Dai banchi della loro aula, ad un tavolo ben imbandito dall’associazione “Il Torrione” il passo non è stato dunque breve. Quanto basta ed avanza comunque a rinverdire i ricordi di quei tempi.

Un piacevole revival condito da una appetitosa cenetta, fotografie, racconti e storie di vita, musiche e canzoni stile anni ‘70: molto gettonati Venditti, Nomadi, Battisti, Baglioni, Patty Pravo, Vasco Rossi. Poi l’arrivederci, anche commovente. Ma ecco i loro nomi: Fabrizio Merli, Rodolfo Sitta, Paolo Paternoster, Nando Magnani, Alessio Mazzoni, Ezia Cavicchi, Alessandra Rossi, Davide Roccati, Daniela Zanella, Dario Adranno, Giorgio Crivellari, Giuseppe Anconelli, Ivana Incerti, Lilia Tisselli, Annalisa Furlani, Gianni Fiocchi, Tiziano Vecchi, Maurizio Galletti (applaudito organizzatore).