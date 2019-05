A Ferrara nasce un nuovo polo per la medicina e la chirurgia di un giorno

Due storiche realtà della sanità privata di Ferrara si uniscono sotto il segno del Gruppo Centro di medicina, rete di strutture sanitarie private e convenzionate presenti in Veneto, Friuli e ora anche in Emilia Romagna. Il Poliambulatorio Futura, situato di fronte al vecchio ospedale cittadino, e Ferrara day surgery, in zona fiera, diventano Centro di medicina Ferrara.

Pur mantenendo le due sedi operative distinte, con l’acquisizione da parte del Gruppo Centro di medicina mettono a sistema risorse fondamentali sia in ambito diagnostico, medico e chirurgico, e creano una realtà al servizio della salute dei ferraresi da 160 medici, 50 branche specialistiche e 20 dipendenti.

Il salotto dei ferraresi. Così è soprannominato il Poliambulatorio Futura. La storica struttura poliambulatoriale di Ferrara (fondata nel 1996) è situata a poca distanza dall’ex arcispedale Sant’Anna, in via Pomposa 62 (appena fuori le mura storiche). Distribuita su 3 piani, con 18 ambulatori, è una struttura di 1.000 metri quadrati con Poliambulatorio specialistico, Radiologia con all’interno un mammografo digitale, ambulatorio chirurgico, medicina estetica, medicina dello sport e medicina del lavoro, punto prelievi.

Da circa 25 anni, effettua visite specialistiche in 50 branche e per questo è già molto conosciuta trovandovi all’interno importanti specialisti già primari in ospedale o docenti della facoltà di medicina di Ferrara. Direttore sanitario è il dottor Marco Baccarini (chirurgo proctologo).

La clinica di riferimento della Spal. Situata in uno snodo viabilistico strategico della città (via Verga 17), vicino al quartiere Fiera, il Ferrara Day Surgery è nato nel 2006 come clinica per la chirurgia in day surgery. Nel tempo ha potenziato i servizi, con particolare attenzione al Poliambulatorio specialistico, con oltre 60 medici e 50 branche, ma anche l’Unità per la diagnosi dell’Osteoporosi (con la Dexa per la densitometria ossea) e la medicina dello sport.

Da alcuni anni, grazie alla presenza della dottoressa Raffaella Giagnorio, la prima donna medico della serie A, è diventata la clinica di riferimento per la medicina dello sport della Spal.

La struttura, dotata di 4 sale operatorie 8 posti letto, su una superficie di oltre 2 mila metri quadrati, è autorizzata ad effettuare in day surgery interventi di chirurgia oculistica e della cataratta, ortopedica (piede, mano), generale, flebologica, plastica e ricostruttiva, proctologica, Orl. Direttore sanitario è il dottor Marco Baccarini (chirurgo proctologo).

Il gruppo Centro di medicina. Il Centro di medicina (nato nel 1982) è oggi una rete di strutture sanitarie private e convenzionate unite in un unico Gruppo, con un modello distintivo e una presenza capillare sul territorio: in Veneto, 7 province su 7, e ora anche a Pordenone e Ferrara. Una rete di sedi (27) e servizi che può contare su 500 dipendenti, 1.300 tra medici specialisti e professionisti tra infermieri, fisioterapisti, biologi e tecnici radiologi alla quale ogni anno si rivolgono oltre 1 milione di pazienti.