Spal pensa già al Milan: “Ci aspettiamo una partita giocata al 100%”

di Simone Pesci

Una Spal a due facce esce sconfitta da Udine. Troppo brutta per essere vera la versione biancazzurra vista nel primo tempo, e Simone Colombarini, il primo a presentarsi in zona mista, lo sottolinea: “Sembrava che non ci fossimo. Nel secondo tempo abbiamo visto una partita diversa, la Spal ha iniziato a giocare come abbiamo visto nell’ultimo periodo e abbiamo dimenticato quello visto nel primo”.

Dalle parole di Colombarini trapela un po’ di amarezza: “Si era detto più volte che fino all’ultimo secondo del campionato avremmo fatto il nostro meglio, non c’era nessun motivo di giocare con poca concentrazione e di tirare indietro la gamba. La prossima ci aspettiamo una partita giocata al 100%”.

“Ci tenevamo a fare bella figura, diciamo che la bella prestazione del secondo tempo ha smorzato un po’ la delusione dei primi 45 minuti, vogliamo chiudere al meglio quindi avanti con la prossima” conclude il patron, che passa il testimone a Walter Mattioli.

Il presidente, come al solito, non fa nulla per celare i suoi sentimenti: “Nel secondo tempo abbiamo giocato da Spal e mi ha rincuorato, l’atteggiamento iniziale non mi è piaciuto. Ci tenevamo a fare punti per arrivare a un determinato traguardo in classifica. I tre gol uguali? Non eravamo attenti, abbiamo fatto un primo tempo sottotono. Nel secondo siamo scesi in campo con un atteggiamento diverso, sfiorando anche il pareggio che per noi sarebbe stato un risultato positivo, che ci serviva a raggiungere un traguardo in classifica”.

Si avvicina il mercato e ‘il Pres’ affronta anche questo argomento: “Murgia è un signor giocatore, spero rimanga come ci eravamo quasi messi d’accordo con la Lazio. Petagna? Richieste non ne abbiamo ancora avute, ma se arriveranno le valuteremo. Da tre o quattro anni non facciamo altro che acquistare, ovvio che qualcuno, prima o poi, dovremo venderlo se vogliamo rinforzarci, come poi fanno tante altre squadre”.

Prima di dare appuntamento a Spal-Milan – “alla fine ci saluteremo cordialmente come l’anno scorso” -, Mattioli parla anche di Semplici: “Gli abbiamo proposto l’allungamento del contratto, da parte nostra rimane al 100%, da parte sua non lo so. Ci incontreremo”. La risposta arriva però qualche minuto dopo, a distanza, con il tecnico toscano che si trova spiazzato sul prolungamento del rapporto con la Spal: “Dire cose che non sono state dette un po’ dispiace. Questo è un momento che mi voglio godere al 100%, dopo il Milan ci incontreremo”.

Sulla partita, invece, Semplici commenta così: “Nel primo tempo non abbiamo risposto bene sotto l’aspetto difensivo. Nel secondo abbiamo raccolto le idee, la nostra mentalità, la voglia di lottare: si può vincere perdere o pareggiare, ma la mia Spal ha sempre dimostrato carattere e determinazione e abbiamo avuto la reazione che dovevamo avere”.

Il tecnico ha anche mantenuto la promessa della viglia di riservare più spazio a Marko Jankovic: “Da quando sono qui – riferisce il montenegrino – mi sono allenato duramente, spero di avere altre possibilità. Sto cercando di dare il massimo, se gioco cinque, dieci, venti minuti o tutta la partita è indifferente perché sono un professionista. Sono soddisfatto della mia gara, ma non è possibile prendere tre gol nella stessa maniera anche se la squadra ha fatto di tutto per rimediare”.

Va invece dritto al punto Jasmin Kurtic: “Siamo stati un po’ stupidi noi. Prendere tre gol così è esagerato, il 3-0 era un po’ bugiardo. Nel secondo tempo abbiamo fatto vedere quello che siamo capaci di fare. E’ vero che siamo salvi, ma perdere partite così a me fa male, queste gare le dobbiamo portare anche l’anno prossimo: non possiamo dimenticare dove eravamo”.