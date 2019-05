Una bella Spal non basta. Mattioli: “Meritavamo di pareggiarla”

di Simone Pesci

Una grande Spal non è bastata per ottenere almeno un punto contro il Napoli, che avrebbe fatto proseguire proseguire il trend interno positivo, che vedeva i biancazzurri sempre a punti fra le mura amiche da due mesi a questa parte.

In zona mista, fra i protagonisti prevale il rammarico: “Meritavamo di pareggiarla – spiega il presidente Walter Mattioli – , ma dall’altra parte c’è uno dei portieri più forti del mondo (l’ex spallino Alex Meret, ndr) che ha fatto grandi parate. Dispiace perché continuiamo a perdere partite davanti ai nostri tifosi, ma i ragazzi sono sereni vista la classifica, con un pizzico di attenzione in più qualche azione potevamo chiuderla in modo diverso, ma siamo stati bravi e non possiamo lamentarci”.

Breve e conciso, al solito, patron Francesco Colombarini, concorde con Mattioli che “abbiamo trovato un super Meret che ha fatto vedere quello che è capace di fare”, e che si dice “entusiasmato dai due o tre tocchi di Jankovic”, entrato nel forcing finale alla ricerca del pareggio.

“Peccato – si aggiunge il figlio Simone Colombarini -, perché soprattutto nel secondo tempo abbiamo avuto una grande reazione e il pareggio sarebbe stato meritato. Lo abbiamo cercato per tutto il secondo tempo, anche dopo l’1-2, ma un po’ di sfortuna, e un po’ per Meret, non ci siamo riusciti. Jankovic? Per noi l’anno prossimo sarà importante”. Il mirino, ora, si sposta sul decimo posto, obiettivo nel quale Colombarini jr. rivela di sperarci, prima di aprire sulla permanenza di Semplici al timone della Spal anche la prossima stagione: “Ci siederemo a fine campionato, come abbiamo già fatto l’anno scorso dove abbiamo deciso di continuare per due anni”.

“La squadra meritava un altro risultato, siamo riusciti a esprimerci benissimo e solo un grande Meret ci ha fermato, il fatto che sia stato il migliore in campo la dice lunga” afferma, masticando un po’ amaro, mister Leonardo Semplici, allo stesso tempo contento perché “vedere una Spal così contro una grande squadra significa avere una identità di gioco e che si è sulla strada giusta”. Merito dei suoi ragazzi, dell’intero gruppo che “soprattutto nei momenti negativi non si è fatto travolgere, ma è stato bravo a rimanere unito”. “Nelle due partite finali cerchiamo di andare a prendere il decimo posto, un punto oggi sarebbe stato determinante ma sono convinto che giocando così ci possiamo togliere altre soddisfazioni” conclude il tecnico toscano.

“Abbiamo dimostrato anche oggi di essere sempre sul pezzo, con un pizzico di fortuna potevamo arrivare al pareggio” dice il rientrante nell’undici iniziale Mattia Valoti che ha già la testa rivolta al prossimo impegno: “Dovremo andare a Udine per andare a fare la nostra gara e cercare di portare via punti”.

Per il fatto di “prendere gol nel finale, dopo essere arrivati al pareggio” Thiago Cionek non cerca di nascondere la propria delusione, convinto che “meritavamo almeno un punto: abbiamo fatto tutto quello che c’era da fare”. Negli occhi resta la grande prova dei biancazzurri: “Oggi abbiamo dimostrato la volontà di chiudere al meglio il campionato e di arrivare più in alto possibile”.